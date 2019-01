Els Reis estrenaran carrosses i lluiran vestits nous en alguns recorreguts

Melcior, Gaspar i Baltasar optaran per desplaçar-se en carrosses en la majoria de les cavalcades d'aquest vespre al Bages, amb l'excepció de Castellbell i Castellnou, on ho faran a cavall. Allà on la logística ho permeti, intentaran fer alguns trams a peu per apropar-se el màxim als nens i nenes que els vulguin saludar.



A Castellbell ja és tradició el desplaçament dels Reis a cavall, en un recorregut que recuperarà el pont de la carretera i no el pont medieval que van travessar l'any passat per commemorar el 90 aniversari. Des d'allà visitaran el Burés, el Borràs i la Bauma. A Castellnou de Bages també arribaran a cavall, com havien fet anys enrere, en un recorregut pel nucli històric, que enguany tindrà la visita dels menors tutelats per la Generalitat que viuen en una casa de colònies del poble.



En la majoria de poblacions els desplaçaments es faran amb carrosses, que en alguns casos s'han remodelat per complet. A Monistrol de Montserrat, per exemple, Melcior, Gaspar i Baltasar estrenaran vehicle, amb unes decoracions «més orientals» però amb un estil propi i adequat a la personalitat de cada rei. A Santpedor, qui estrenarà carrossa serà el patge reial, i en altres poblacions, com Balsareny, Artés i Cardona, s'han fet alguns retocs per rebre Ses Majestats amb les millors gales, i també a Navàs, on el públic els esperarà amb els tradicionals fanalets.



En altres casos, com a Callús i a Navarcles, els Reis es presentaran amb un vestuari totalment renovat, després d'alguns anys sense canvis. En general, totes les poblacions de la comarca han fet tasques de manteniment i rentat de cara a les carrosses i a altres elements que aquest vespre participaran a les cavalcades.