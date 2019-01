La cavalcada de Santpedor sorprèn amb la carrossa del carter reial renovada

«Les cavalcades dels pobles petits són més properes i els Reis s'acosten a parlar amb els infants», apuntava la veïna de Santpedor Núria Falip mentre la seva filla esperava l'arribada de les car-rosses amb la bossa a punt per als caramels. Els carrers del nucli antic de Santpedor van rebre ahir al vespre una gran afluència de públic per saludar els Reis Mags. Els organitzadors de la mostra pretenen mantenir l'essència d'una cavalcada petita i propera, però alhora sorprendre el públic amb elements nous any rere any. De fet, ahir el carter reial va estrenar carrossa i l'escena de l'adoració a la plaça de l'Església va presentar una nova il·luminació.



«La nova carrossa lliga més amb la figura del carter reial perquè està decorada amb una gran carta amb una llista de joguines i un sobre», comentava la veïna Lídia Colom, que forma part de la Comissió de Reis que s'encarrega de l'organització de la cavalcada. Destacava que la resta de carrosses, en total n'hi ha set, s'han mantingut intactes, «igual que el vestuari de Ses Majestats, que es va renovar l'any passat».



També va assenyalar que «un dels moments clau de la cavalcada és l'adoració dels Reis Mags a la plaça de l'Església. Per aquest motiu, «hem decidit apagar els llums de la plaça i il·luminar l'escena de l'adoració per donar-li més força». Un dels seus companys de la Comissió de Reis, Carles Mendoza, assenyalava que «és essencial cuidar els petits detalls i sorprendre el públic amb vestuari nou, música nova o amb una decoració diferent».



Entre els infants que s'enfilaven a l'espatlla dels pares o corrien per recollir els caramels, Ariadna Pozo apuntava que «la cavalcada sempre és bonica però allò més important és que hi hagi caramels per a tots els nens». Segons l'organitzadora Lídia Colom, ahir al vespre se'n van repartir uns 250 quilos. Una de les mares que també s'ajupia a recollir dolços, Laura Vilagrà, comentava que el «més agradable de la cavalcada de Santpedor és la proximitat que transmeten els Reis amb els nens i nenes del poble».



L'organitzador Carles Mendoza remarcava la «necessitat de mantenir vives les cavalcades dels pobles petits perquè uneixen la gent del municipi i tenen la particularitat de ser més familiars». Explicava que la participació al seguici de la cavalcada «cada any està garantida, i aquest any s'hi han sumat 120 persones, amb una gran presència d'infants». No obstant, lamentava que «calen més mans per organitzar la cita ja que solament set persones formen part de la Comisssió de Reis».



Una de les organitzadores, Laura Rovira, apuntava que «hi ha moltes hores de feina per organitzar la cavalcada, i si es volgués preparar una coreografia durant el seguici necessitaríem més persones per assajar». La Comissió de Reis s'encarrega de la preparació de la cavalcada mentre que l'Ajuntament hi aporta el capital. Aquest any hi ha destinat uns 10.000 euros, aproximadament.



Ahir al vespre la cavalcada va acabar al seu punt de sortida, a Cal Llovet, on els Reis Mags van lliurar personalment uns 140 regals als nens del poble.