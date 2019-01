Sant Fruitós inicia els treballs de reparació de l'ascensor de la Rosaleda

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages està duent a terme els treballs de reparació de l'ascensor exterior de la passarel·la que passa per damunt de la N-141c, al barri de la Rosaleda.

Els treballs de renovació del paviment afectaran el pas dels vianants. Les obres tindran una durada aproximada de sis setmanes.

Per altra banda, les millores de sanejament del polígon Riu d'Or del municipi comportaran el desviament dels dos sentits de la circulació de vehicles a la cantonada del carrer del Pedraforca amb el carrer del Cadí. No es preveu que hi hagi talls de trànsit més enllà d'afectacions puntuals.