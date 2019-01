Sant Vicenç afronta el final de la reforma del camp de futbol, que vol inaugurar el 23 de març

Les obres de remodelació del camp de futbol de Sant Vicenç de Castellet, que l'han d'adequar a les mides reglamentàries i el dotaran de gespa artificial i de nous edificis de serveis, entren a la recta final. Els treballs, que van començar a l'estiu, «van al ritme previst», i l'Ajuntament ja n'ha fixat la data d'inauguració. Serà el dissabte 23 de març, segons ha confirmat el regidor d'Esports, Toni Calveras.

El consistori confia que ho tindrà tot a punt per a la inauguració. «Potser faltaran alguns petits retocs a les instal·lacions, però ho podrem inaugurar el dia 23», apunta Calveras. L'empresa que ha contractat per a la festa inaugural n'està ultimant els detalls, i de moment, Calveras ha avançat que hi haurà una doble proposta: l'acte més oficial amb els parlaments institucionals, i espectacles de caire més lúdic i popular, «vinculats al món de l'esport». L'Ajuntament ha convidat al president de la Generalitat, Quim Torra, i al de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, entre altres autoritats, però per ara no estan confirmades.

La remodelació que s'està fent del camp de futbol transformarà per complet les instal·lacions actuals. D'una banda tindrà les mides reglamentàries que ara no tenia (de 90 x 45 metres), i gespa artificial. De l'altra, incorporarà dos nous edificis de serveis. L'un, de planta baixa, tindrà dos vestidors de futbol 11, quatre de futbol 7, i dos vestidors per als àrbitres; i l'altre, que podrà funcionar de forma autònoma, disposarà de sala de reunions, un local per a l'entitat, espai d'administració, una sala d'infermeria i una de fisioteràpia. També hi haurà una terrassa amb bar, i una graderia amb capacitat per a unes 300 persones, i a nivell del terreny de joc hi haurà un espai de magatzem, lavabos i els serveis de l'equipament.

A nivell d'exteriors ja s'han completat les obres amb els tancaments del camp, i ara es concentren en els edificis interns. S'estan fent els vestidors, les instal·lacions d'aigua, llum i calefacció, i la setmana que ve es començarà a fer la graderia. També es treballa en el drenatge del camp, i l'últim que es farà és la col·locació de la gespa artificial, que es deixarà per a uns quinze dies abans de la inauguració.

Un camp personalitzat

Més enllà de l'obra física, també es fa feina des de les comissions externa i interna que s'han creat. La primera ha organitzat el procés de votació popular que ha escollit posar-li el nom de Les Roques, i també el de la mascota de l'equipament. La comissió interna de l'Ajuntament treballa «per donar vida i personalitat pròpia al camp», diu Calveras, mitjançant un disseny interior amb figures, imatges antigues, noms d'antics presidents o de valors esportius..., que ara s'estan definint «perquè no sigui una simple instal·lació de parets, rajoles i portes, sinó que reflecteixi la seva pròpia història».

El futbol local renova el club i ja té mascota

La inauguració del nou camp de futbol Les Roques de Sant Vicenç no arribarà sola. També viurà un canvi d'etapa l'entitat del futbol local, que agafa l'herència dels responsables que hi havia fins ara, però amb una nova junta que vol reimpulsar el futbol al poble «des de zero» i començar a fer escola amb nens i nenes per anar formant i consolidant equips ja de cara a la temporada vinent.

El nou Futbol Club Sant Vicenç de Castellet s'ha presentat aquesta setmana coincidint amb la Festa Major d'Hivern, amb la idea de poder utilitzar les noves instal·lacions aquesta primavera.

Actualment, Sant Vicenç només conserva un equip de veterans que enguany, amb les obres, s'ha hagut de desplaçar al Pont. En fa quatre que no hi ha primer equip, i prop d'una dècada que no hi ha futbol base, que ara es vol recuperar.

Juntament amb el nou club també s'ha presentat En Castellot, la nova mascota que acompanyarà el F.C. Sant Vicenç i animarà altres festes locals. De moment, és un dibuix sortit d'un concurs en què han participat més de 300 alumnes d'entre 6 i 12 anys de les escoles del poble. La guanyadora ha estat Emma Luque Romero, de 6è curs de la Fedac. La nova mascota prendrà vida el dia de la inauguració del camp.