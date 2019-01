ICL considera que és una resolució que «aferma» el pla de restauració dissenyat

ICL destaca que elements com la planta de sal de Sallent ja són passos per la restauració del Cogulló

ICL destaca que elements com la planta de sal de Sallent ja són passos per la restauració del Cogulló ARXIU/S. REDÓ

L'empresa minera ICL Ibèria no considera un revés la interlocutòria dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya atenent a la demanda d'execució de sentència de l'Associació de Veïns de la Rampinya de Sallent. Ans al contrari, la companyia la valora positivament perquè creu que ratifica la línia que ja està seguint la companyia i les mesures que ha anat treballant i concretant.

De fet, fonts d'ICL Ibèria -empresa matriu d'Iberpotash- hn qualificat la resolució com a «bona» perquè «l'aspecte principal és que confirma la data del 30 de juny del 2019 com a límit» per al tancament del Cogulló. «Per a nosaltres, la sol.licitud de la pròrroga era força excepcional per poder finalitzar l'adaptació de les instal.lacions de Súria al projecte de desenvolupament de l'empresa de cara al futur», asseguren les mateixes fonts, que subratllen que «no teníem cap intenció d'abocar més enllà del 30 de juny o de demanar cap més pròrroga. Per tant, per a nosaltres està molt bé la confirmació del 30 de juny com a data final».

L'empresa també destaca de la interlocutòria que «la segona cosa que fa el jutge és ordenar la retirada dels residus conforme al programa de restauració, que és un altre aspecte que nosaltres ja tenim molt concretat i avançat». Fonts de la companyia subratllen que disposen d'un pla de restauració del Cogulló, «molt complet, presentat el 2015 i que es va aprovar el juny del 2018, que preveu la retirada total del dipòsit en un termini màxim de 50 anys, i en base al qual es va determinar la fiança, de 9,1 milions d'euros».

En aquesta línia, les mateixes fonts reiteren que, «bàsicament, el jutge confirma coses que com a empresa ja tenim encarrilades. El nostre pla de restauració és molt complet i molt seriós i estem totalment convençuts que dóna plena resposta a l'execució de sentència, perquè encara que seguim abocant fins al 30 de juny ja hem començat a implantar-lo. Sempre estem disposats a complir amb les sentències i amb els nostres compromisos».

ICL també la valora com una resolució «positiva» perquè la considera «el tancament d'una fase. Tots els temes que teníem oberts, històrics i jurídics, amb l'Associació de Veïns de la Rampinya pensem que es conclouen amb aquesta interlocutòria, on el jutge fa un repàs dels diferents procediments. Confirma el 30 de juny, que per nosaltres està bé, i fa referència al pla de restauració, que hem començat a implementar, perquè per exemple hi ha una peça d'aquest pla que ja és ben visible des de fa uns mesos, com és la planta de trituració de sal que es va posar en marxa a les instal.lacions de Sallent».