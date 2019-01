Montserrat assegura que a la comunitat només se li ha comunicat un cas d´abusos

L'abadia de Montserrat referma que fins ara només l'exescolta Miguel Hurtado havia comunicat a la comunitat (l'any 2000) que havia estat víctima d'abusos sexuals per part del monjo Andreu Soler, qui va ser el fundador del Servei Escolta, que durant anys hi va estar al capdavant i que va morir l'abril del 2008. Hurtado, que afirma que va ser víctima d'assetjament el 1998, va fer públic el cas i va rebel·lar la identitat del seu abusador fa deu dies, però diumenge se'n va conèixer un altre que va publicar el diari Ara (vegeu edició d'ahir de Regió7) i aquest dilluns s'hi ha afegit un tercer cas que ha donat el seu testimoni a través d'El Periódico.

El portaveu del monestir, el monjo Bernat Juliol, ha assenyalat en un comunicat que no hi havia cap denúncia més. Afirma que, «d'acord amb l'absolut compromís amb la veritat» del monestir, tota la informació es posarà a disposició de la comissió independent que s'ha creat per estudiar els casos que han sortit o que puguin sortir. La comissió, formada per experts, ha de començar a treballar aquesta setmana. Juliol ha avançat que, «per respecte i prudència», la comissió no farà públics els detalls dels seus avenços fins al final de les seves investigacions.

La tercera persona que ha donat a conèixer el seu cas d'abusos sexuals per part del monjo Andreu Soler ha estat J. R. Martínez, nascut a Almeria el 1955, i situa els fets a principi de la dècada dels 70. Segons explicava ahir a El Periódico, Martínez va anar a treballar a l'abadia de Montserrat durant cinc estius. Durant un dels primers estius que hi va passar, el germà Andreu n'hauria abusat sexualment durant una sortida que havia organitzat. «Es va passar la nit sencera grapejant-me, també als genitals», explica Martínez.

Afirma que l'abús de què va ser víctima el va deixar «en estat de xoc», recorda, i a partir d'aleshores es va concentrar a evitar el germà Andreu. J. R. Martínez reflexiona que «a l'abadia havien de saber què passava» perquè «devien veure almenys el mateix que veia tothom» i es pregunta en declaracions al rotatiu «per què ningú a Montserrat hi va intervenir».

Davant d'aquest tercer cas, l'abadia s'ha tornat a remetre al fet que aquesta setmana tindrà lloc la primera reunió de la comissió independent creada la setmana passada (vegeu edició del 25 de gener), després que es fes públic el primer, que serà l'encarregada d'estudiar possibles casos d'abusos sexuals a menors que afectin la comunitat benedictina. I en aquest sentit reiteren la necessitat que les víctimes posin el seu cas en coneixement d'aquesta comissió perquè pugui recollir-ne tota la informació.

La comissió ha obert un correu ( transparencia.montserrat@gmail.com) perquè qui ho vulgui pugui enviar informació sobre fets relacionats. Fonts del monestir han explicat que aquesta setmana els seus integrants han de mantenir la primera de les reunions, per definir el protocol de funcionament que seguiran per recollir testimonis, analitzar els casos i emetre un informe per a l'abat.

La comissió està integrada per l'advocada Cristina Vallejo, el metge Xavier Pomés i la psicòloga Begoña Elizade. El monjo Bernat Juliol tindrà veu a la comissió però no vot.