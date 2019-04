Noelia Ramirez repetirà com cap de llista a Balsareny

Noelia Ramírez Calatrava tornarà a ser candidata a les eleccions municipals a Balsareny, com ja ho va ser a les del 2015. Ramírez Ha estat escollida en primàries internes del Partit Demòcrata com a alcaldable per la formació que es presentarà sota el nom de SUMA.

Ramírez, que és enginyera tècnica forestal, també ha cursat estudis de gestió administrativa, de cures d'infermeria i és entrenadora del Club Natació Balsareny. Té experiència en el control i detecció de malalties en arbres fruiters com a tècnica del DARP a través de l'IRTA. Actualment és encarregada d'un comerç de proximitat que realitza suport i assessorament a agricultors d'agricultora ecològica del territori.

Pel que fa a la seva trajectòria política, és regidora a l'ajuntament de Balsareny des del 2007, passant per les regidories de Medi Ambient, Sanitat, Consum i Comerç i Indústria i Promoció Econòmica. Actualment és primera tinent d'alcalde i regidora de Medi Ambient i Esports.

Ha estat membre del Consorci de Residus del Bages entre el 2011 i 2015 i representant de l'Agència Catalana del Consum en el seu Consell de Direcció entre els anys 2012 i 2015.

L'assemblea va ser conduïda pel seu president local, Daniel Obiols, i va comptar amb la presència i intervenció de la presidenta comarcal, Ivet Castaño. Els associats i associades assistents van ratificar la seva candidatura per unanimitat.

Ramirez posa de manifest que es presenta "amb moltes ganes i il·lusió", tant com la darrera vegada que va entomar aquest repte, amb la diferència que a dia d'avui pot "aportar encara un grau més d'experiència". Remarca les seves ganes de continuar treballant per Balsareny, liderant "un projecte atractiu i ambiciós, que sigui la millor alternativa pel municipi".