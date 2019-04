Un debat sobre vulneració de drets reuneix prop de 150 persones a Sant Vicenç

Prop de 150 persones van assistir a Sant Vicenç al debat organitzat conjuntament per l'ANC, Òmnium i Sant Vicenç Decideix sota el títol «Tenim dret a tenir drets», que va tenir com a ponents l'advocada i periodista Bea Talegón; l'extinent de l'Exèrcit Luis Gonzalo Segura i la mare d'un dels joves d'Altsasu i portaveu d'Alsasu Gurasoak, Edurne Goikoetxea. El debat va ser moderat pel periodista Salvador Cot, director d'Elmon.cat.

Goikoetxea va obrir el debat afirmant que «a Catalunya no sabíeu res de la repressió de l'Estat fins que se us va acudir posar urnes per preguntar sobre la independència. El primer que nosaltres vam pensar va ser: 'pobres, els donaran tantes bastonades que sabran prou el que és la repressió'». Bea Talegón va posar en relleu que a l'Estat «el 87% dels espanyols no consumeix mitjans de comunicació transparents i veraços». Va afirmar que «davant del control dels mitjans oficials, l'únic camí és unir-nos i, sobretot, fer actes informant la gent, donant a conèixer la conculcació de drets que s'està produint».

L'extinent Luis Gonzalo Segura va afirmar que l'Exèrcit actual no ha fet net del franquisme i va remarcar que «si a Catalunya titlleu de fatxes els policies que van venir l'1 d'octubre, reseu perquè no vingui l'exèrcit». Per a Gonzalo Segura, els partits polítics catalans han de demanar urgentment «una democratització de l'Exèrcit perquè és l'única manera que es pugui aconseguir la independència, ja que cap comandament anirà contra el seu poble per molt que se li ordeni si aquest és realment un Exèrcit democratitzat».