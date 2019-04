Sant Fruitós adequa l'edifici del carrer Padró on ampliarà provisionalment el museu

L'Ajuntament de Sant Fruitós preveu iniciar passat Setmana Santa les obres d'adequació de l'edifici del carrer Padró que va llogar fa uns mesos per poder ampliar el museu municipal, que ha quedat obsolet perquè concentra tot el material a la rectoria vella. De moment, es condicionarà la planta baixa, per a la qual es preveuen uns tres mesos de feina, mentre que la primera planta es deixaria per a una segona fase, que s'haurà de dotar pressupostàriament i que es podria afrontar cap a la tardor, apunta l'alcalde, Joan Carles Batanés, si bé la decisió dependrà del govern sortint de les eleccions del maig.

L'immoble, situat als números 6 i 8 del carrer Padró, s'ha arrendat a l'exalcalde Eduard Casajuana per a un període de 15 anys, i destinarà a museu dues plantes de les tres que té. Serà per a un temps llarg però provisional, perquè l'Ajuntament té la intenció de traslladar-lo definitivament a cal Xamal, un edifici històric però que necessita una profunda intervenció que per ara no es preveu afrontar. Ni tan sols té projecte.

Els treballs consistiran a adequar les instal·lacions contra incendis, es definirà la separació d'espais amb portes o altres elements de divisió horitzontal, i també s'haurà de senyalitzar tota la planta. Les obres s'han adjudicat a l'empresa Serveis Integrals 360 Plus per un import de 76.955 euros, i la previsió és que estiguin acabades cap al juliol. Tan bon punt s'hagi condicionat la planta baixa, ja es podrà traslladar part del material de la rectoria vella i obrir-la al públic, sense necessitat de disposar de la primera planta, que s'adequaria més endavant, amb la possibilitat que museïtzació i obres convisquin perquè es tracta de dos pisos diferents, remarca Batanés.

El museu municipal de Sant Fruitós disposa de material sobre el passat agrícola i industrial del municipi, que a partir d'ara es podrà exposar en unes millors condicions. A més, la primera planta de l'edifici que es condicionarà conté mobiliari de la Barcelona del segle XIX que la família ha cedit temporalment pel seu interès patrimonial.