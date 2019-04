Un primer pas per potenciar els atractius turístics del municipi

?El passat industrial de Callús, el municipi amb més fàbriques de riu Cardener, és un dels atractius del patrimoni local amb potencial turístic per explotar, segons el Pla estratègic de Turisme, el document elaborat per l'Ajuntament que defineix les línies de futur per configurar una oferta turística. Altres actius que es poden potenciar són les caramelles i la Pasqua, d'una importància cabdal dins el calendari festiu callussenc. La via Blava, que la promou la Diputació de Barcelona, és un altre dels àmbits que pot jugar un paper important, així com la recuperació del camí de la Sal amb l'habilitació d'un petit centre interpretatiu a les tines dels Manxons.