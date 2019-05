El Bages superarà els 181.000 habitants l'any 2030 amb un creixement sostingut

La població al Bages experimentarà en la propera dècada un creixement progressiu, i l'any 2030 tindrà 181.089 habitants, 6.386 més que ara. Ho indica un estudi de projecció demogràfica de l'Institut d'Estadística de Catalunya, i que pronostica un augment de població a totes les comarques centrals, tret del Berguedà. Un augment que s'explica per l'arribada d'immigrants, perquè el creixement natural (la diferència entre naixements i defuncions) serà negatiu a tota la regió central.

L'increment d'habitants del Bages suposa un 3,7 % més de població, i això situa el creixement de la comarca per sota del de la mitjana de Catalunya, que serà del 6,2 %. De fet, en el conjunt de les comarques centrals, només el Moianès superarà aquesta mitjana, i amb un 7,1 % més de població el 2030 tindrà 14.280 habitants. Si es confirma aquesta projecció, el Moianès deixarà de ser a la cua del rànquing demogràfic de la regió central perquè passarà, per poc, per davant del Solsonès. Aquesta comarca també creixerà, però amb menys intensitat: guanyarà un 5,4 % de població, fins als 14.246 habitants. L'Anoia creixerà amb el mateix percentatge, seguida del Bages (amb un 3,7 %), i l'Alt Urgell i la Cerdanya (amb un 0,1 % cadascuna). Aquestes dues comarques tindràn ara un retrocés demogràfic, però cap al final de la propera dècada tornaran a créixer i el saldo final serà positiu. El Berguedà, en canvi, tindrà una pèrdua progressiva de població, i 907 habitants menys el 2030.

Més habitants, però més vells

El 2030 la població serà més vella en el conjunt de la Catalunya Central, i el Berguedà liderarà el rànquing, amb un 29,4 % de majors de 65 anys. Serà la tercera més envellida de Catalunya, només per sota de la Terra Alta i el Ripollès. Per contra, la comarca menys envellida de la regió central serà l'Anoia, amb un 22,3 % de persones majors de 65 anys, que coincideix amb el percentatge de mitjana a Catalunya. A l'Alt Urgell serà del 27,1 %, al Solsonès del 24,8 %, al Moianès del 24,1 %, al Bages del 24 %, i a la Cerdanya del 23,6 %.