Artés crea un espai de record dels nadons morts durant la gestació o acabats de néixer

Artés inaugurarà avui un espai especial al cementiri. Es tracta de l'Arbre dels Records, una zona presidida per un petit ametller, pensat i creat per guardar la memòria dels nadons que van morir durant el període gestacional, o al cap de pocs dies de néixer.

La iniciativa l'ha promoguda, amb la col.laboració de l'Ajuntament, l'associació Little Stars de la Catalunya Central, que es va posar en marxa fa dos anys al Bages per donar visibilitat al trauma pel qual han de passar les parelles que pateixen la pèrdua del fill abans que neixi i, a la vegada, fer més pedagogia als centres sanitaris, sobretot del sector privat, perquè ofereixin una atenció mèdica més humana i empàtica.

Núria Caberol, membre de l'entitat, explica que fins ara les famílies que passen per aquesta situació no disposaven de cap espai de record, i que amb la seva creació es vol facilitar un indret on les famílies que ho desitgin tinguin un lloc on plorar la pèrdua, reflexionar i recordar.

L'espai tindrà l'arbre, que s'ha plantat de nou, al centre i es completarà amb una placa commemorativa i bancs per fer d'aquest racó un lloc d'estada.

S'ha escollit l'ametller per la seva simbologia en relació amb la gestació, ja que el període de floració és de 9 mesos, i inspirat en el llibre On em portin els ametllers, de la periodista Bárbara Julbe, que hi va explicar l'experiència i el tràngol d'haver perdut una criatura als 5 mesos i mig de gestació. A la placa que es disposarà en aquest espai hi haurà la inscripció: «En record dels nadons que mai van arribar a veure la llum, o que van perdre la vida pocs dies després».

El racó de l'Arbre dels Records d'Artés té un precedent a la Catalunya Central. Es tracta de l'Espai Empremtes, que dues veïnes van impulsar al final del 2018 al cementiri de Calaf. En aquell espai l'arbre que es va escollir per presidir-lo va ser una olivera.

Núria Caberol ha explicat que la iniciativa que ara promouen a Artés neix amb la voluntat que es vagi expandint per altres municipis, que acabin adoptant aquest espai de l'Arbre dels records per facilitar un lloc de suport i consol per a les famílies que han patit aquestes pèrdues.