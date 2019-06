Homenatgen a l'antropòleg i monjo de Montserrat Lluís Duch

L'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, va posar en relleu la «intel·ligència penetrant» del monjo i antropòleg Lluís Duch, que dijous al vespre va rebre un homenatge pòstum durant el qual se'l va qualificar com un dels pensadors més singulars, destacats i prolífics del pensament contemporani a Catalunya. Duch va morir el 10 de novembre del 2018. Soler va destacar que a la base del pensament de Duch hi havia «la seva fe cristiana», i que en la seva reflexió tractava «d'emparaular la realitat» –fent servir una expressió del mateix Duch- per «comprendre-la millor i poder-la reflexionar». A l'acte hi va prendre part el president de la Generalitat, Quim Torra, qui va destacar durant la seva intervenció a l'acte, al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, que el diàleg «ha de ser sempre possible».

Torra va fer servir també l'expressió de Duch per destacar la «necessitat d'emparaular» i de dialogar, tot i que va advertir que «convenen, en tots els ordres, diàlegs en profunditat, no pas cosmètics i de cara a la galeria».

De la seva banda, Josep Maria Carbonell, president de la Fundació Joan Maragall –impulsora de l'homenatge-, va valorar que Lluís Duch va ser «un dels testimonis cristians més significatius i agosarats dels darrers anys» al país, i va recordar que va ser un mestre de les ciències de l'esperit, a banda d'antropòleg, filòsof i teòleg.

També va intervenir a l'homenatge la professora i investigadora de la URL Mar Rosàs, qui va destacar que Duch «tenia l'habilitat de saber respondre amb una deliciosa erudició i, alhora, saber guardar silenci davant de l'incomprensible i saber identificar el que ell anomenava l'ambigu, el caràcter ambigu de l'home, i de tants fenòmens». L'acte va servir per presentar el monogràfic de la revista Qüestions de Vida Cristiana dedicat a Duch.