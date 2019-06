Els tabús de la sexualitat femenina

Núria Ubach i Anna Leal als lavabos de la Universitat de Vic, on es pot veure l'exposició fins al 17 de juny ARXIU PARTICULAR

«Només el 34% de les dones fan saber a la parella sexual el que els agrada» i «al 48,5% els incomoda parlar de la masturbació», aquestes són algunes de les reflexions que es poden llegir a l'exposició Sexualitat silenciada, que les bagenques Núria Ubach, de Cabrianes, i Anna Leal, de Súria, han creat en el marc del seu treball de final de Grau de Comunicació Audiovisual a la Universitat de Vic (UVIC). La mostra fotogràfica i sonora, que convida l'espectador a reflexionar sobre la sexualitat de les dones, es pot veure fins al 17 de juny als lavabos del centre universitari.

Parlar sobre el sexe femení encara és tabú i està silenciat. Partint d'això, Núria Ubach i Anna Leal, que acaben de cursar Comunicació Audiovisual, van decidir dedicar el projecte cultural i artístic de final de carrera a reflexionar sobre les qüestions que envolten la sexualitat femenina, com ara la masturbació, la comunicació en les relacions sexuals, el descobriment del cos i el plaer.

«Per què pel fet de ser dones no podem expressar el desig ni ser sexualment explícites com ho fan els homes?». Aquesta pregunta que es van fer les autores i l'interès per saber si era una reflexió compartida per altres dones va ser el detonador del projecte. Per aquest motiu, van fer una enquesta, de manera anònima, a unes 400 dones, i «a partir de fotos i àudios hem traslladat el resultat al format d'exposició», explica Núria Ubach. Tot i que la idea inicial era fer un treball teòric, «com que vam veure que el resultat era molt interessant vam decidir anar més enllà i crear l'exposició».

La mostra plasma reflexions i dades estadístiques dels temes sorgits arran de l'enquesta i d'altres a partir de l'interès propi de les autores. Són temàtiques que, asseguren, «estan a l'ordre del dia, com el tabú de la masturbació, el dels orgasmes i la falta de coneixement i d'educació envers aquests temes».

L'exposició està formada per quatre fotografies de gran format, que van fer elles mateixes al plató de la universitat, en les quals es reflecteixen aspectes com ara la masturbació, l'exploració del cos, la comunicació i, més metafòricament, «l'alliberament d'aquests tabús i silencis que hem anat arrossegant al llarg del anys».

La temàtica és trencadora, com ho és el lloc on s'exposa. Es pot veure als lavabos de la planta 3 de l'edifici F de Miramarges de la UVIC. «Vam pensar que, en ser un tema alternatiu, potser la gent no s'atreviria a anar-hi, i vam decidir fer-ho en un lloc no convencional, on, encara que no ho vulguis, t'ho trobes», diu Ubach.

Tot i que l'exposició ja es pot visitar, Ubach i Leal defensaran el treball davant el tribunal dijous vinent.

A banda del resultat, de moment l'exposició ja ha superat amb nota les expectatives.