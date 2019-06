Les Enramades de Sallent s'allarguen un dia i incorporen un espai participatiu

Sallent viurà la setmana vinent, coincidint amb la celebració del Corpus, una nova edició de les Enramades, que aquest any s'allargaran un dia més i tindran lloc del 20 al 25 de juny. La festa mantindrà els divuit espais que es van guarnir l'any passat però, com a novetat, el primer tram del carrer del Cós es convertirà en un espai interactiu, que s'enramarà amb la col·laboració de tothom qui vulgui participar als tallers que s'organitzaran.

El tret de sortida a la festa el donarà, el proper dijous, l'habitual inauguració dels carrers enramats, que aquest any comptarà amb l'actor Biel Duran de convidat. Aquest dia s'obriran un per un els divuit espais enramats amb la particularitat que el primer tram del carrer del Cós, que tindrà l'estructura i els serrells, s'anirà guarnint al llarg de la festa amb la participació de tothom qui vulgui. Hi haurà un taller de manualitats per a infants, el dijous, i un de flors i boix, el dissabte, amb l'objectiu de confeccionar elements per guarnir el carrer. Segons la presidenta dels Amics de les Enramades, Mari Calvo, «serà una enramada interactiva i tot el que es vagi fent en els tallers ho penjarem perquè ens quedi el carrer guarnit amb la participació de la gent».

Aquest any les decoracions lluiran un dia més de l'habitual. Com que el dilluns, dia de Sant Joan, és festiu enlloc de fer les tradicionals balladetes i la desenramada aquest dia, es faran el dimarts. Així, les Enramades s'allarguen, de manera excepcional, durant sis dies.

Enguany, hi haurà la representació del Retaule dels Embotits, el muntatge músico-teatral a càrrec de la Nova Harmonia, amb la participació de l'Esbart Vila de Sallent i l'escola de música de Cal Moliner, que s'escenifica cada dos anys. A partir d'ara, la representació s'alternarà amb l'espectacle itinerant de cultura popular Destrenant les Enramades, liderat per la Colla de Gegants i l'Esbart que fa un repàs a la història de la festa, des de l'època medieval fins a l'actualitat. El muntatge es va estrenar l'any passat i es preveu que es torni a escenificar el vinent.



La festa tindrà una gegantona

D'altra banda, Sallent comptarà properament amb una gegantona dedicada a les Enramades, que està en procés de construcció. La figura forma part del projecte Gegants Petits, que impulsen la colla de Gegants i Nans i l'Ajuntament, per revitalitzar la tradició gegantera implicant als més petits. La idea es crear també un gegantó del Carnaval, que juntament amb la gegantona de les Enramades resideixin a les escoles durant tot el curs per tal que els nens i nenes aprenguin a fer-los ballar.

La gegantona de les Enramades és la suma de diverses idees dels alumnes de tercer i quart de primària de les escoles del poble. L'esboç de la nova figura es podrà pintar i penjar a l'enramada del carrer del Cós. Té els cabells amb flors i boix trenat recordant la decoració dels carrers i porta un davantal amb eines, en homenatge al treball artesanal de la festa.