Sant Joan deixa en un «malentès» el conflicte per organitzar la festa major

La polèmica generada entorn de l'organització dels actes de la Festa Major de Sant Joan de Vilatorrada, després que la comissió organitzadora anunciés la seva retirada just la setmana de la celebració, ja ha quedat resolta i les activitats programades es podran desenvolupar amb normalitat i amb la implicació de totes les parts. Així es va acordar ahir al migdia en una reunió a l'ajuntament entre l'alcalde, Jordi Solernou (AxSJ), membres de Festiu Sant Joan, el fins ara regidor de Cultura, Jordi Pesarrodona, i tècnics municipals. Al final, el conflicte s'ha deixat en un «malentès» entre les dues parts.

La polèmica es va generar quan la comissió de voluntaris Festiu, creada per la regidoria de Cultura, amb Jordi Pesarrodona (ERC) al capdavant, va anunciar la seva retirada pel canvi de color polític a l'Ajuntament santjoanenc. En un comunicat a les xarxes socials, atribuïa la seva renúncia al fet que el col·lectiu s'havia ofert al nou govern, el mateix dissabte després del ple d'investidura, a col·laborar en la festa major que ells mateixos havien programat, i havien rebut una resposta negativa per part de l'alcalde. Un extrem que Solernou va desmentir.

Després de la trobada d'ahir al migdia, el nou alcalde de Sant Joan, Jordi Solernou, va explicar que «ha sigut un malentès per totes dues bandes i ni per part de Festiu ni de l'Ajuntament tenim cap problema a seguir treballant tots junts». Per a l'alcalde, la reunió d'ahir va servir per «aclarir» la situació, i les dues parts van reconèixer que, un cop acabat el ple d'investidura de dissabte, no va ser el moment adequat per tractar aquesta qüestió.

Segons Solernou, una vegada aclarida la situació, els actes de la festa tindran la participació dels membres de Festiu i representants tant del govern entrant com del sortint, que és qui ha organitzat les activitats. Per aquest motiu, per exemple, els entremesos del dia 24, els presentaran conjuntament. L'alcalde assegura que «hem d'intentar que hi hagi concòrdia i harmonia entre els que surten i els que entren».

De la mateixa manera, Pesarrodona va acceptar també ahir que tot ha estat un «malentès» i que cal «anar tots junts per fer poble». Segons el fins ara regidor de Cultura, el malentès es va generar quan «jo considero que ja no tinc una responsabilitat, i tenint en compte que la comissió depèn de la regidoria, he de demanar permís i me l'han d'encomanar», i això, creu, «es va entendre malament». Un cop la situació ha arribat a bon port, va explicar que «la gent està disposada a col·laborar», i després de la festa ja serà decisió dels voluntaris i del nou regidor la continuïtat de la comissió. En la mateixa línia es va expressar Solernou, que afirmava que, acabada la festa major, es farà una valoració i els voluntaris podran decidir si continuen o no.



Encreuament de comunicats

La polèmica generada entorn de l'organització de la festa major, iniciada dissabte, coincidint amb el canvi de govern, va propiciar dilluns un encreuament de comunicats amb acusacions entre Festiu i ERC i l'actual equip de govern que encapçala Jordi Solernou (AxSJ). Mentre que Festiu anunciava la seva retirada davant la negativa del nou alcalde de comptar amb la seva participació, Alternativa per Sant Joan desmentia que no acceptés el col·lectiu i expressava la voluntat «d'arribar a una entesa». ERC, en la línia de Festiu, feia un tercer comunicat, en el qual deia que Pesarrodona va ser qui va fer la proposta de donar continuïtat als voluntaris i que Solernou ho havia rebutjat.