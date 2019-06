A la Botjosa es van fer sondejos per analitzar materials

? ICL Iberia ja va iniciar a principi d'any els sondejos del dipòsit salí de la Botjosa, a Sallent, el que significava un primer pas per dur a terme la restauració d'aquest dipòsit. Aquests sondejos formaven part de la fase prèvia del Pla de Restauració que la companyia va presentar a la Generalitat l'any 2015, i que va rebre llum verd el 2018. L'objectiu dels treballs era poder caracteritzar tots els materials dels quals està format el dipòsit de la Botjosa i així poder preveure tot seguit la seva gestió. És a dir, determinar quins tipus de materials hi ha acumulats en aquesta muntanya artificial per, en conseqüència, saber quin aprofitament se'n pot fer. Essencialment, saber quin percentatge de sal hi ha que es pugui tractar i donar-li una sortida comercial.