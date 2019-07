Una acció il·luminarà 131 agulles de Montserrat la matinada de la Diada

L'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i Artistes de la República ha posat en marxa un projecte que, amb el nom de «Llum i Llibertat», consistirà a il·luminar un total de cent trenta-una agulles del massís de Montserrat.

L'acció es portarà a terme la tarda del proper 10 de setembre, de manera que la il.luminació serà visible al llarg de la matinada de la Diada. Es calcula que més de 500 escaladors vinguts d'arreu del territori i internacionals pujaran simultàniament a 131 agulles de Montserrat i hi instal·laran uns llums que romandran encesos tota la nit.

Els punts il.luminats recordaran els cent trenta-un presidents que ha tingut la Generalitat, des de Berenguer de Cruïlles (que ho va ser del 1359 al 1363) fins a l'actual, Quim Torra, per reclamar la llibertat de Catalunya.

Fonts de l'organització han detallat que tenen molt avançats els aspectes tècnics, que s'utilitzaran uns llums especials amb els que ja s'ha realitzat una prova i que es veuran des de més de 40 quilòmetres de distància. Els escaladors que els portaran fins a cadascuna de les cent trenta-una agulles del massís de Montserrat escollides s'hi passaran tota la nit.

Els organitzadors proposen que qui vulgui prendre part en el projecte «Llum i Llibertat» es posi en contacte amb el seu centre excursionista per informar-se'n i canalitzar la participació.

No és el primer cop que Montserrat es converteix en l'espai d'una acció innovadora per a les reivindicacions independentistes. L'abril de l'any passat, per exemple, l'emblemàtic Cavall Bernat va ser un dels cims escollits a Catalunya per portar-hi les imatges dels setze polítics i líders independentistes que són a la presó o exiliats. En aquella ocasió, unes 3.500 persones, una part dels quals escaladors, ho van fer possible formant una gran cadena humana des de Collbató.