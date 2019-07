Els robots també són per a l'estiu

Infants i joves participen aquest mes de juliol en els nombrosos casals d'estiu que s'organitzen arreu amb múltiples propostes d'educació en el lleure. A Moià, aquesta setmana han apostat per fer un casal tecnològic, una activitat innovadora que ha endinsat els joves de la comarca en el món de la robòtica educativa i la impressió en 3D. Set joves, d'entre 11 i 14 anys, han après a construir i programar robots durant cinc matinals al recentment remodelat Espai Jove La Pólvora de la capital del Moianès.

Les noves tecnologies posen a l'abast dels educadors eines d'aprenentatge com la robòtica, i les vacances d'estiu són un bon moment per explorar-la. Els osonencs Aprentik, que fomenten l'aprenentatge a través de la construcció de robots, han estat els encarregats d'endinsar els joves moianesos en el món tecnològic, aplicant el projecte educatiu propi que desenvolupen amb un equip de mestres i enginyers.

La directora d'Aprentik i formadora del casal, Sílvia Cardona, assegura que «a través de la robòtica podem treballar qualsevol habilitat i contingut del currículum. Si vols tractar un concepte com les matemàtiques o la ciència, utilitzem els robots per fer-ho. És un mitjà més per aprendre». Destaca també que aquesta eina els permet treballar «la creativitat, el treball en equip, la imaginació i la motricitat» perquè la robòtica «és molt global i transversal», apunta.

La majoria de participants, que aquest curs han fet entre sisè de primària i tercer d'ESO, han tingut el primer contacte amb la robòtica a través d'aquest casal tecnològic i es mostren entusiasmats amb la proposta i amb ganes de donar continuïtat als coneixements que hi han après. L'objectiu del casal era que els joves «poguessin conèixer diferents materials que estan adequats a la seva edat i uns continguts adaptats als seus coneixements», diu Cardona.

Els participants han construït els seus propis robots, els han programat per assolir els reptes que els han plantejat i han descobert conceptes nous de mecànica i electrònica i el funcionament de motors i sensors. Aicor Muñoz, d'11 anys, assegura que la proposta «no només m'ha encantat sinó que m'ha ajudat molt a aprendre coses que no sabia, com ara programar o dissenyar en 3D. Cada minut es disfruta». En els cinc dies que ha durat l'experiència han dissenyat i imprès un clauer en 3D i han creat una ciutat on han hagut de programar uns leds i uns semàfors amb uns motors i uns sensors d'ultrasons. També han muntat i programat uns robots que finalment van fer un lluita de sumo.

Pere Ferran, de 14 anys, reconeix que hi ha aspectes que «són complicats, però aquí hem vingut a aprendre». A l'Aniol Herrera, de 12 anys, les classes de tecnologia de l'institut li van despertar la curiositat i el casal li ha permès descobrir la robòtica, mentre que per a David Lluís, de 12 anys, aquest ha estat el primer contacte que ha tingut amb el món dels robots, la programació i la impressió en 3D, i assegura que li ha «agradat molt». Una opinió que comparteix Albert Aliberch, de 13 anys, que confessa que, a més, «hem après molt».

En definitiva, la robòtica els ha atrapat i asseguren que els han quedat ganes d'aprendre més i de crear amb les eines que els dona la tecnologia.