Unanimitat entre els (pocs) veïns i veïnes de la Rampinya que ahir al matí, ja amb la calor asfixiant, s'apropaven a l'ascensor (que acabaven descobrint amb desgrat que estava espatllat) o circulaven pels carrers propers: «Esperàvem amb moltes ganes aquest ascensor. Pot fer molt servei al barri». Entre les qui ho expressaven hi havia la Rafaela, que deia que, tot i que no cada dia, anava sovint al centre del poble «perquè sempre et falta alguna cosa». Afirmava que «si funciona, anar a comprar cada dia al poble serà menys suplici». Li donava la raó la Rosa, que afegia que «fer tot el recorregut a peu, sobretot de tornada, que és de pujada, a moltes se'ns comença a fer molt dur. Esperem que no s'espatlli, perquè això generaria desconfiança».