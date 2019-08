La delegació del Govern valora crear una comissió de seguiment del Cogulló

La fi dels abocaments de residus salins al runam del Cogulló posa també punt final a la comissió de seguiment que es va crear per vetllar pel període transitori de trasllat de l'activitat minera de Sallent a Súria. Davant d'aquest fet, la delegació territorial del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps, es planteja la possibilitat de crear-ne una de nova. Més que "per control", diu Camps, la nova comissió buscaria fer "el seguiment" i conèixer de primera mà "com s'està fent la restauració de la muntanya de sal".

La comissió de seguiment es reunirà, per darrera vegada, aquest mes de setembre. Les reunions, assegura Camps, "han estat molt útils". No obstant això, ara que s'ha complert la sentència "és important compartir en quin punt ens trobem, quines són les perspectives i com està evolucionant". La delegada creu que a l'empresa explotadora, Iberpotash, també els interessa, ja que al final comparteix l'objectiu "d'una mineria sostenible". Pel que fa a com hauria de ser la nova comissió, la delegada veu important "que es mantingui la visió interdepartamental".

El col·lector de salmorres, en procés

El pla de restauració de la muntanya de sal contempla dues vies: d'una banda, comercialitzar la sal i, de l'altra, dissoldre-la amb aigua i traslladar-la al mar a través d'un nou col·lector -una canonada que permet evacuar la salmorra. Segons ha explicat la delegada, el procediment per iniciar l'obra del nou col·lector "està en marxa".

Camps, però, no ha volgut entrar en terminis a causa del fet que "hi ha trams que estan més avançats i altres que s'estan configurant". A més ha recordat que "intervenen molts agents, alguns privats", pel que "els terminis no seran curts" tot i que assegura que "s'està avançant".