Camps ofereix demà una fira que conjuga artesania i tradició

El nucli de Camps (Fonollosa) celebrarà demà una consolidada Fira del Menestral, que conjugarà alimentació, artesania, demostració d'oficis, desfilada de tractors, actuacions teatralitzades i jocs infantils.

Els visitants podran passejar i comprar a la seixantena de parades d'alimentació (embotits, formatges, mel, coques...) i de productes artesanals (cosmètica natural, ceràmica, bijuteria), així com conèixer de prop com es treballa el cuir, la fusta o com era la feina d'un picapedrer, o labors del camp com ara una demostració de pelar i trencar ametlles. Les parades obriran a les 10 del matí i hi seran aproximadament fins a les 3 de la tarda.