Els estudiants d'Avinyó disposaran d'un segon bus per anar a l'institut d'Artés

El Departament de Territori i Sostenibilitat millorarà a partir d'aquest dilluns les comunicacions amb autobús per als estudiants d'Avinyó que van a l'Institut d'Artés. D'aquesta manera, es donarà resposta a les necessitats de mobilitat dels alumnes que aquest curs havien perdut places de transport, a causa del pas de l'escola Barnola d'Avinyó cap a institut escola.

El fet que enguany aquest centre hagi iniciat el primer curs d'ESO va fer disminuir la demanda de transport obligatori per anar a Artés, de manera que es va suprimir un dels dos busos que hi havia. Això, havia deixat sense places els estudiants de batxillerat (i també els de 1r d'ESO que van a Artés), que fins al curs passat aprofitaven les que hi havia vacants. Tot plegat, havia fet que enguany s'haguessin quedat sense transport una trentena d'alumnes (entre batxillerat i els de 1r d'ESO que han optat per estudiar a Artés), i les famílies afectades demanaven una solució per compensar la pèrdua de places, tal i com va publicar aquest diari l'octubre.

Per solucionar aquesta problemàtica, a partir d'aquest dilluns, durant els dies lectius hi haurà dues expedicions a la línia de Manresa a Prats de Lluçanès, que donaran servei als estudiants d'Avinyó que van a l'Institut d'Artés. D'aquesta manera, hi haurà una expedició nova, que sortirà de Prats a les 6.55 hores, passarà per Avinyó a les 7.32h i arribarà a l'institut d'Artés a les 7.40h (20 minuts abans de l'hora d'entrada). A més, aquesta expedició que arribarà fins a l'Estació d'Autobusos de Manresa (8.00h) permetrà enllaçar amb el bus que connecta amb la UAB (Bellaterra).

Els estudiants podran realitzar la tornada amb l'actual servei existent de Prats, que surt de Manresa a les 14.45 h i que passa per Artés a les 15.07 h (els alumnes surten a les 14.30h).

Amb aquestes mesures se solucionarà la problemàtica que tenien des de l'inici d'aquest curs escolar els alumnes de batxillerat i primer d'ESO d'Avinyó que estudien a Artés. Fins al curs passat el Consell Comarcal del Bages, que gestiona el transport escolar subvencionat, posava dos busos a disposició dels alumnes d'Avinyó, tenint en compte que havia de cobrir el transport obligatori per als quatre cursos d'ESO, i això deixava places lliures perquè les ocupessin els 19 de batxillerat que hi havia, pagant l'aportació corresponent.