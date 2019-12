ERC Sallent reelegeix Pilar Sala com a presidenta

L'assemblea de la secció local d'ERC Sallent ha escollit nova executiva per als propers quatre anys, en la qual s'ha reelegit l'exregidora Pilar Sala com a presidenta, juntament amb catorze persones més que seran les responsables de les diferents secretaries en les quals està estructurat l'òrgan de govern.

Durant l'acte es va donar compte del balanç econòmic i breument es van recordar les activitats organitzades i la gestió duta a terme.

La candidatura fixa els objectius que es pretenen assolir durant el mandat, entre altres: establir el calendari de les reunions, dinamitzar la secció local amb activitats que abastin diversitat de temes, d'edats i d'igualtat de gènere, periodicitat de publicacions a nivell de xarxes socials com de butlletins, augmentar el nombre d'afiliats així com de d'amics i simpatitzants, consolidar i mantenir els bons resultats electorals, facilitar i participar en la formació que ofereix al partit d'ERC en diversos àmbits "i continuar sent molt actius en la lluita antirepressiva que l'Estat fa contra l'independentisme , contra la llibertat d'expressió i contra la violència masclista envers les dones. No oblidem que tenim presos i exiliats polítics i persones injustament a la presó o que estan encausades, per totes elles manifestarem la injustícia que estan patint".