Sant Fruitós i Manresa difondran junts Lluís Espinal i sant Ignasi

Els ajuntaments de Sant Fruitós de Bages i Manresa col·laboraran conjuntament en la difusió de les figures de Lluís Espinal i sant Ignasi de Loiola, aprofitant que es commemoren aniversaris vinculats als dos jesuïtes. Sant Fruitós celebrarà el 2020 l'Any Espinal amb motiu del 4o aniversari del seu assassinat, i el 2022 es compliran 500 anys de l'arribada de sant Ignasi a la capital del Bages.

La idea dels dos ajuntaments és programar activitats conjuntes per ajudar a donar a conèixer la vida i les gestes dels dos jesuïtes. Sant Fruitós, per exemple, prendrà part en activitats com la Marxa del Pelegrí, i dedicarà un espai a sant Ignasi en l'acte central de l'any Espinal del maig.