Els batlles plantegen dotze mesures per fer efectiva la millora viària i ferroviària

Els alcaldes i alcaldesses del Bages consideren de manera unànime que les mesures aplicades fins ara per traspassar trànsit del tram sud de la C-55 cap a l'autopista Terrassa-Manresa han fracassat, i que les que han de comportar una millora efectiva (en seguretat i en temps de viatge) en la connexió ferroviària amb l'àrea metropolitana han estat incomplertes.

Davant d'aquest panorama, i de la constatació que quatre anys després d'un altre manifest dels màxims representants municipals de la comarca els avenços han estat mínims, els batlles i batllesses de la comarca van subscriure ahir una nova declaració en què posen damunt la taula una llista d'una dotzena de mesures concretes, tant en l'àmbit de car-reteres com ferroviari, que apunten tant a la Generalitat com al Govern central, i molt concretament al ministeri de Foment i a Adif i Renfe.

D'aquesta dotzena d'accions concretes, n'hi ha tres que Eloi Hernàndez, president del Consell d'Alcaldes del Bages (reunit aquest dimecres per tractar monogràficament la situació de les infraestructures viàries i posar de manifest les demandes), va situar com a eixos prioritaris. La més destacada, per nova, és que, davant el col·lapse persistent del tram sud de la C-55, es reclama al departament de Territori que almenys avanci en l'execució del que anomenen variant de Castell-galí, «fins a arribar al desdoblament en la seva totalitat de Manresa a Castellbell». És a dir, que es materialitzi el tram central, dels tres en què es va dividir el projecte de desdoblament d'aquesta car-retera entre Manresa i Castellbell (redactat des de fa quatre anys).

En concret, es tracta de l'únic tram en què es preveu modificar totalment el traçat actual, de manera que (en sentit Manresa) a partir de la recta entre Sant Vicenç i Castellgalí passaria cap a l'altre costat del riu (per la zona del pont dels Dos Rius i Can Font), per tornar a connectar amb el recorregut actual entre el camp de golf i la gasolinera Sant Jordi. Es considera que aquest és el tram que actualment és més sensible, ja que ara passa pel mig de Castellgalí i per la zona orogràficament més tancada.

La segona gran mesura que es considera essencial, de la llista de dotze, i que es demana d'aplicació immediata, és la de convertir l'autopista en «una veritable ronda de Manresa», i que per això estigui «bonificada en totes les hores i tots els dies de la setmana», per tal d'afavorir-ne l'ús i, d'aquesta manera, descongestionar la C-55 «d'una manera efectiva». Reconeixen que la hipotètica aplicació de la vinyeta (una taxa general per als conductors) seria l'opció desitjada, però que «mentre no es posi en marxa, exigim ampliar el sistema de bonificacions de manera immediata a totes les franges horàries els set dies de la setmana». Recordem que, actualment, tots els descomptes s'apliquen només de dilluns a divendres laborables, i que una part es restringeixen encara a unes franges horàries.

El tercer gran pilar fonamental de la declaració és que, en matèria de trens, s'exigeix «l'execució de les inversions proposades al Pla d'Infraestructures Ferroviàries presentat el 2008 a Rodalies Renfe per tal de millorar la seguretat a la via i la reducció del temps de viatge de Manresa a Barcelona fins a arribar a un màxim de 50 minuts, executant les inversions que calgui, i ampliar els trens semidirectes en hores punta».

Altres reclamacions concretes de la llista són la construcció d'enllaços de l'autopista C-16 en totes direccions a Viladordis i al Pont de Vilomara; la finalització per part de Foment de la B-40, entre Viladecavalls i Abrera, que ha de permetre connectar la C-16 amb l'A2 per facilitar la connexió amb el port de Barcelona i l'aeroport del Prat; que en el servei d'autobús entre el Bages i l'àrea metropolitana de Barcelona s'incrementin les freqüències i els viatges directes; i que els municipis de la comarca del Bages que corresponen a la zona tarifària 6 passin a cor-respondre a la zona 5.

En matèria ferroviària també es demana una millora de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat als trams urbans, «per tal d'integrar-la adequadament a les poblacions i evitar que continuïn esdevenint una barrera», i l'estudi del seu perllongament cap al centre de Manresa. També, que s'estudiï la millora del servei (temps i freqüència) entre Manresa i Martorell, amb la possibilitat de trens semidirectes, i el perllongament del servei a la comarca per tal que es converteixi en el metro del Bages i la connexió amb el Baix Llobregat per millorar l'arribada al port, l'aeroport i la zona de Fira de Barcelona.

Totes aquestes demandes tenen previst traslladar-les el mes de gener en una ronda de reunions ja fixades amb el secretari general d'Economia de la Generalitat, Albert Castellanos (el 15 de gener); amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet (el dia 16); i amb representants d'Adif i de Renfe (el 24).