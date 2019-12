Manresa i Puigcerdà reparteixen una mica de sort de Nadal amb dos cinquens premis

Manresa i Puigcerdà, ahir, també van arreplegar un pessic de la sort de la rifa de Nadal. A l'administració de loteria de l'hipermercat del Carrefour de Manresa, al polígon dels Trullols, hi van vendre el número 66212, un dels cinquens premis. Ahir no se sabia quants dècims. A Puigcerdà se'n va vendre 1 del 6293.

En els dos casos es tracta de números venuts amb la màquina dels establiments. Per aquest motiu un dels responsables de l'administració manresana, David Fernández, no sabia exactament quants dècims n'havia venut. Descartava que se l'hagués quedat alguna associació per fer-ne participacions. «Hi ha clients que demanen un número amb unes terminacions molt concretes, que no tenim a l'administració, i per aquest motiu els traiem de la màquina», explicava Fernández a Regió7. Així doncs, sospitava que havia estat un venda puntual a algun client.

L'hipermercat del Carrefour és molt concorregut, sobretot els dissabtes, i per aquest motiu és un punt de venda important de loteria a la capital del Bages. Fernández es va fer càrrec, juntament amb altres socis, d'aquest establiment de loteria al principi d'any. «Estem contents d'haver lliurat aquest cinquè premi. Si hagués estat el primer, estaríem eufòrics, però n'estem satisfets», deia ahir poca estona després d'assabentar-se que havia venut un número afortunat. L'administració del Carrefour ja va havia venut un cinquè premi de la loteria de Nadal l'any 2004.

Una altra de les poblacions de l'àmbit de Regió7 on la loteria de Nadal va escampar un altre pessic de sort va ser Puigcerdà. S'hi va vendre un dècim premiat amb 6.000 euros. Concretament al Cris Bar. En aquest cas el número premiat va ser el 6293, venut a la màquina que té aquest establiment situat al carrer Feners, al centre del nucli, segons va confirmar a Regió7 Alfons Crispí, que regenta l'establiment.

El fet que es tracti d'un número venut a través de la màquina de l'establiment fa que no se sàpiga si ha tocat a alguna persona del poble o de la comarca, va indicar Crispí. Amb tot, el propietari de l'establiment va expressar la seva satisfacció pel fet que un número venut a casa seva hagi repartit 6.000 euros de premi. Va explicar que repartir premis és bo per al negoci perquè fa que la gent en parli. Tot i això, en tractar-se d'un premi d'un import modest, no es va desfermar l'eufòria al local. Amb tot, el seu responsable destacava que els clients habituals segurament ho comentaran quan s'hagi escampat la notícia.

El Cris Bar és un establiment que va obrir portes l'any 1962. Ho van fer els pares d'Alfons Crispí, que actualment és qui el regenta, segons va explicar. Aquest establiment, on es pot comprar loteria i també altres bitllets de jocs d'atzar, és situat en una zona molt cèntrica del nucli urbà de Puigcerdà, a prop d'on els diumenges se celebra el mercat setmanal, el passeig 10 d'Abril, i és un negoci conegut a la vila.