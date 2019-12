Carreteres haurà de fer una obra d'urgència al viaducte de Castellbell de la C-58

El departament de Territori té previst portar a terme una intervenció d'urgència al viaducte que hi ha a cavall dels termes de Castellbell i Monistrol, situat a l'inici de la carretera C-58, entre l'enllaç amb la C-55 i el túnel de la Bauma. El pont, una infraestructura d'uns 40 metres d'alçada en el seu punt més elevat sobre el Llobregat i que se sustenta damunt de sis pilars, mostra un evident deteriorament a les columnes.

El pont creua per damunt el riu, però també per sobre la carretera BP-112, que va de Castellbell a Monistrol de Montserrat, la qual cosa facilita la visibilització de la part inferior de l'estructura. Veïns de la zona i persones que hi transiten habitualment havien advertit aquest diari del visible desgast dels pilars, ja que en diversos punts, tant a la base com a la part superior, el formigó ha saltat i es veuen clarament a l'exterior elements de l'estructura de ferro dels forjats.

En resposta a una consulta realitzada per aquest diari, fonts del departament de Territori i Sostenibilitat, responsable de la xarxa de carreteres de la Generalitat, han informat que s'ha fet inspecció en la zona del viaducte i que s'està «acabant de valorar amb quins mitjans cal fer-ne reparació», i que «probablement impulsarem una obra d'emergència», tot i que no han concretat quin és l'estat del pont ni en quines dates es podria efectuar la intervenció.

Es tracta d'un viaducte que suporta diàriament un trànsit d'uns 13.000 vehicles de mitjana, ja que és l'inici de la carretera de Terrassa. A més a més, és una infraestructura que també s'utilitza amb relativa freqüència per a la pràctica de salts (pònting) de manera regulada.