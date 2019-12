L'espectacle conviu amb les obres a l'església

La representació del Pessebre Vivent de Fals transcorre enguany enmig de les obres de reforma que s'estan duent a terme a l'església de Sant Vicenç, si bé no afecten el desenvolupament normal de l'espectacle, més enllà d'haver hagut de resituar alguns quadres i mirar d'amagar i dissimilar el màxim les tanques o altres elements de l'obra, segons ha explicat Francesc Parcerisas, de l'Associació Cultural i Recreativa de Fals.

El recorregut, d'una hora de durada i d'uns 900 metres de llargada, deu precisament el seu encant a l'entorn que proporciona tant l'església com les torres de defensa de l'antic castell. El temple, molt degradat amb el pas del temps, no permet fer-hi activitat a l'interior, però això canviarà amb les obres de reforma que s'estan fent i que permetran consolidar la nau central, la capella gòtica i la capella fonda. Un cop acabades, permetran obrir l'església a activitats culturals, i l'organització del Pessebre Vivent no descarta la possibilitat d'integrar encara més l'espectacle en aquest entorn i de situar algunes de les escenes dins del temple.