Quatre generacions d'una família a escena

El Pessebre Vivent del Bages viurà aquest cap de setmana una situació inèdita en els seus 41 anys d'història. I és que, per primera vegada, l'extens elenc que forma l'espectacle tindrà la participació de quatre generacions d'una mateixa família.

Rosalia Coma compartirà escena amb la seva filla, Josefina Rosanes, amb dos nets i amb tres besnets. Hi haurà 81 anys de diferència entre el personatge més gran (els 87 de Rosalia Coma) i els 6 anys del besnet més petit, i tots ells seran figurants en un mateix quadre, encara per acabar de concretar però situat al començament del recorregut.

La participació de tres generacions d'una mateixa família és força freqüent al Pessebre Vivent de Fals, explica Parcerisas, tenint en compte que és un espectacle «molt familiar», tant pel que fa al públic com als figurants que l'integren. Que en siguin quatre «ja és més difícil», i ara s'haurà aconseguit per primer cop, aprofitant que Rosalia Coma (que viu a Merlès) serà a Fals, on resideixen la filla, els nets i els besnets. Es preveu que actuïn junts a les dues sessions d'avui i a les de demà.