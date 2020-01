El Pessebre Vivent del Bages ofereix les seves últimes representacions, avui i dilluns

El Pessebre Vivent del Bages, que es representa en el singular paratge de les torres de Fals (Fonollosa), ofereix avui i dilluns (dia de Reis) les dues últimes representacions programades per a aquest Nadal. En concret, se'n farà una sessió cada dia, que començarà a 2/4 de 7 de la tarda.

Aquest veterà pessebre vivent –enguany compleix 41 anys– ha ampliat en aquesta edició el seu elenc fins a una xifra rècord de prop de 300 persones, entre els actors i els figurants que protagonitzen les 25 escenes que componen l'espectacle.

Aquest any s'han programat vuit dies d'activitat, amb un total d'onze representacions, ja que en tres de les jornades es van fer dos passis.

L'espectacle transporta l'espectador a les entranyes d'un pessebre inspirat en passatges bíblics anteriors al naixement de Jesús, i també als esdeveniments posteriors, en què no falta la matança d'infants ordenada per Herodes. Els quadres, ubicats en l'entorn natural i monumental al voltant de l'església i les torres de l'antic castell de Fals, es combinen amb un espectacle de llums, sons i projeccions, que interrompen el recor-regut en un parell d'ocasions per explicar històries teatralitzades.