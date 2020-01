«Fer de Bato és una gran responsabilitat perquè el públic coneix bé el paper»

Entre tota la colla de Batos i Bor-regos, a la funció d'ahir també hi va ser present Jordi Santasusagna, qui va interpretar el paper de Bato durant 19 anys consecutius des del Nadal del 1991. Santasusagna explicava a aquest diari que «encarnar el paper de Bato o Borrego és una gran responsabilitat. Són personatges que has vist des de petit, i són com uns ídols, i quan et diuen que t'has de posar a la seva pell, ho veus com un repte».

Qui també va ser responsable de la direcció de l'espectacle creu que «són papers que tothom s'estima molt, però que també tothom coneix molt bé i té al cap què diran i què faran, i això vol dir que l'espectador té els ulls molt fixats en tu per veure si dius el que has de dir i fas el que has de fer». Després de 19 anys, sent un dels que més anys va interpretar el paper, va fer-se seu en Bato. «Amb el pas dels anys arriba un punt que ja no m'imaginava un Nadal sense fer Pastorets ni de Bato», recordava.

Ahir va ser un dia especial per a ell i per a la resta de companys que al llarg d'aquests setanta-cinc anys han compartit els personatges. A la mitja part de la funció es va immortalitzar el moment amb una fotografia conjunta de Batos i Borregos que passarà a la història.