La cavalcada de Súria omple els carrers i sorprèn amb nous personatges

La Cavalcada de Reis va omplir diumenge el centre de la vila amb persones de totes les edats que han acompanyat el seguici reial al llarg de tot el recorregut. La llum,la música i la dansa han estat protagonistes de la Cavalcada a Súria, amb noves carrosses i personatges que han contribuït a donar més espectacularitat i a promoure la participació de les persones assistents, consolidant els canvis introduïts en els darrers anys.

Els Reis d'Orient van arribar al centre urbà des de Costafreda, La Torre i el barri de Salipota. Posteriorment han fet el recorregut habitual fins a la Casa de la Vila, on Melcior, Gaspar i Baltasar han estat rebuts per l'alcalde Albert Coberó i els membres de la corporació municipal.En el tradicional parlament des del balcó principal de l'edifici consistorial, el rei Melcior ha demanat als infants que no deixin que ningú els faci perdre la il·lusió. En el seu parlament, Ses Majestats també han remarcat que "tots hem de posar de la nostra part" per aturar el problema del canvi climàtic i per oferir solidaritat a les persones immigrants "que són lluny de la seva terra".

Per la seva banda, l'alcalde Albert Coberó va agraïr als Reis d'Orient la seva tornada a la vila, i els ha demanat "que ens ajudeu a seguir progressant" per tal de ser un poble"modern i ben equipat" que no deixi de banda les seves tradicions. El batlle de Súria també va lliurar a Ses Majestats les claus que obren les portes de les llars de la vila perquè hi puguin deixar els regals.Posteriorment, Ses Majestats van visitar l'Església Parroquial de Sant Cristòfol per adorar el nen Jesús i saludar les persones presents. La Cavalcada ha acabat al Teatre del Foment Cultural, on els Reis van atendre personalment nombrosos infants de la vila.

A més de la nova carrossa sobre el canvi climàtic, altres carrosses de la Cavalcada eren dedicades al príncep Artaban, que va descobrir l'estrella de Nadal, i als personatges d'Els Pastorets, la màquina dels regals, la carrossa del carbó i coneguts personatges de les pel·lícules de Disney. Una de les noves carrosses d'enguany era per recordar els infants que la Nit de Reis cal anar a dormir d'hora.