El Geoparc tindrà el centre explicatiu i de recepció a l'antic CAT de Sallent

El Geoparc de la Catalunya Central tindrà el seu nucli central de recepció de visitants i espai informatiu i explicatiu de les caraterístiques i atractius que el componen a l'antic Centre d'Acollida Turística de Sallent. Un edifici situat a l'antiga colònia minera de la Botjosa i que formava part de la xarxa CAT, un seguit d'equipaments que la Generalitat va promoure i construir ara fa una dècada en diferents punts de Catalunya per aprofundir en aspectes històrics i turístics de cada territori, la majoria dels quals, però, van quedar inactius. El de Sallent ja fa anys que va deixar de funcionar com a centre turístic i actualment l'Ajuntament (que n'és el propietari) el posa a disposició d'empreses que el vulguin utilitzar i, per tant, funciona esporàdicament.

L'Ajuntament de Sallent va aprovar en un ple celebrat dimecres al vespre el conveni de cessió gratuïta d'aquest edifici al Consell del Bages , i serà l'ens comarcal el que n'assumirà el projecte de museïtzació i d'adequació a la nova funció. És un projecte que s'ha de fer realitat en els propers mesos i que permetrà assolir un doble objectiu. D'una banda, dotar el Geoparc de la Catalunya Central -que té el seu potencial en un seguit d'atractius situats al llarg de la comarca, i també del Moianès i del nord del Baix Llobregat- d'un centre neuràlgic que servirà de referència per al visitant per tenir-ne una visió global i una informació detallada de cadascuns dels indrets. I, de l'altra, donarà utilitat a un equipament, el Centre d'Acollida Turística, que durant molts periodes ha estat tancat i que actualment està infrautilizat.

Tot i que el Consell del Bages ja fa temps que es plantejava la conveniència de disposar d'un espai central per al Geoparc per difondre'l, ara s'ha convertit en una necessitat. El conseller comarcal de Turisme, Agustí Comas, ha explicat que entre els mesos de juny i juliol aquesta aposta turística del Geoparc haurà de sotmetre's a examen per a la revalidació del segell de parc mundial Unesco i un dels requisits essencials perquè prosperi «és que que hi hagi un centre d'acollida de visitants». Comas ha concretat que una primera idea era ubicar-lo a Manresa, «però hem vist que era una molt bona oprtunitat situar-lo finalment en aquest CAT», ja que és un equipament que ja va néixer amb una finalitat de difusió turística, «actualment té molt poca activitat i està ben condicionat; i Sallent és un dels patrons del Geoparc i ens ho va oferir».

A més, hi ha afegit, «té molts punts a favor, com ara el fet que està situat en un punt molt cèntic de la comarca, espaiós i ben connectat [a tocar de la C-16] i, per tant, amb fàcil accessibilitat, i també que molt a prop ja hi ha atractius importants de la nostra comarca i del Geoparc, com ara el camí de la sèquia, el poblat del Cogulló, el traçat de la futura via blava, la mineria o l'activitat industrial vinculada al riu».

Agustí Comas ha detallat que d'entrada s'equiparan dues de les sales d'aquest CAT, «per convertir-lo en un centre explicatiu del que és el Geoparc, dels seus espais vistables, de les experiències turístiques que s'ofereixen a la comarca». Això es farà a través d'un projecte museïtzat amb plafons i recusos interactius, complementats amb un audiovisual explicatiu del geoparc. «Volem que sigui punt de trobada i de recepció d'informació, però també d'expansió a la comarca». L'objectiu, segons ha precisat, és que estigui a punt abans de l'estiu, «i hem d'acabar d'estudiar i concretar com ho dinamitzem perquè tingui una regularitat d'obertura».

Comas també ha explicat que el projecte també inclourà una lleugera remodelació de la imatge exterior, de manera que els símbols de CAT se substituiran per altres que facin visible que es tracta del centre explicatiu del Geoparc i del Bages en general.

Cessió per unanimitat

El ple va aprovar per unanimitat l'acord de cessió d'aquest espai presentat per l'equip de govern (ERC). Tant Fem Poble com Junts per Sallent (a l'oposició) van celebrar que aquest equipament tingui aquest ús i van expressar la necessitat que es treballi perquè turísticament reverteixi en el poble. Fem Poble, a través del regidor Guillem Cabra, només va qüestionar que les despeses de manteniment anual (que es calculen en uns 25.000 euros) vagin a càrrec exclusivament de l'Ajuntament de Sallent: «creiem que podria ser repartit entre els municipis que participen del Geoparc, no només Sallent, ja que també se'n beneficiaran». En resposta a aquesta apreciació, la regidora de Turisme de Sallent, Neus Solà, va explicar que el conveni de cessió gratuïta és a un any revisable i que aspectes com els costos de manteniment «són els que haurem d'anar veient i pefilant i, si cal, modificant amb nous convenis».

Guillem Cabra també va demanar que s'aprofiti l'avinentesa d'activar aquest equipament amb la seva nova funció per millorar l'entorn, «per exemple amb més espai verd», i també dotant-lo de serveis, «com ara un espai ben preparat per a caravanes, de manera que no sigui només un punt d'informació turística, sinó un punt de parada del que podem atraure visitants al poble».