La biomassa podria escalfar el conjunt de les edificacions

? Els projectes tant del pavelló com de l'escola contemplen la construcció d'edificis sostenibles, i pràcticament autosuficients, tot i que es preveu garantir l'escalfament amb una única caldera de biomassa que pugui servir per al conjunt del complex, i fins i tot per a altres possibles equipaments que s'hi puguin afegir. El pavelló actual ja s'escalfa amb biomassa, però no seria prou potent per estendre el servei a la resta, de manera que, més endavant se'n podria construir una de nova, de pèl·let per a tot el conjunt. És la intenció d el'Ajuntament, per bé que abans vol veure com queda construïda l'escola. Per altra banda, l'escola, i sobretot el pavelló, tindran plaques fotovoltaiques a les cobertes per captar la llum del sol.