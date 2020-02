Balsareny demana a la Generalitat la creació d'un institut escola al municipi

Balsareny ha sol·licitat al departament d'Educació la possibilitat que l'escola Guillem pugui ampliar l'actual oferta educativa d'infantil i primària fins a secundària i convertir-se, d'aquesta manera, en un institut escola. La proposta és ara sobre la taula del departament, que ha recollit la petició i s'ha mostrat predisposada a tirar-la endavant. La Generalitat ja va fer públics els 26 nous centres que s'acollirien a aquest model educatiu el curs vinent i, per tant, com a màxim d'aviat es podria implementar a partir del curs 2021-22.

L'equip de govern de Suma Balsareny ja havia manifestat al seu programa electoral la voluntat d'oferir l'educació secundària obligatòria (ESO) al municipi amb la creació d'un institut escola dins l'escola Guillem. Un cop al govern i després de consensuar la petició amb la direcció i l'AMPA del centre educatiu, l'Ajuntament va aprovar per ple l'acord per sol·licitar al departament d'Educació la implementació de l'institut escola al municipi.

Segons el regidor de Comunicació, Daniel Obiols, «tots els requisits que ens van demanar i les converses que vam tenir van ser favorables i ara estem en espera que el departament ens digui els tempos». Per a Obiols, el fet d'impartir la secundària al municipi i que els estudiants de primer a quart d'ESO no s'hagin de desplaçar als instituts de Sallent o Navàs com fins ara, «és una oportunitat tant per al poble com per al jovent». Des de l'equip de govern es considera que l'institut escola és un projecte «que aporta a tothom», i més tenint compte que «Balsareny tendeix a envellir i el jovent a marxar». En aquest sentit, «ho veiem com una bona oportunitat i un element més per fomentar i cohesionar la vida del poble». D'altra banda, també es considera que el fet de poder estudiar l'ESO al mateix municipi evitaria que els estudiants marxessin tan joves i pot ser un element per «millorar la seva qualitat de vida» ja que, per exemple, ara «surten a les 3 de la tarda i molts acaben dinant a quarts de 4».

Des del consistori també destaquen que l'escola ja disposa de les instal·lacions suficients per absorbir l'alumnat de secundària i, per tant, en principi no seria necessària una ampliació del centre. Ara estan en espera que el departament marqui els terminis de la implantació que depenen «de l'administració i els pressupostos». A banda d'això, l'Ajuntament ja té previstes i pressupostades un seguit de reformes per millorar la seguretat del pati de l'escola amb l'eliminació d'elements que puguin suposar algun risc.