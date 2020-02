Maria Balasch i Mariona Homs lideren la nova executica d'ERC Catalunya Central

ERC Catalunya Central ha escollit la nova executiva que liderarà la federació regional durant els propers quatre anys. La nova junta està liderada per la vigatana Maria Balasch, com a presidenta, i la manresana Mariona Homs, com a secretària general, que faran tàndem amb un equip paritari amb membres de totes les comarques que integren la regional.

Balasch és regidora i portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Vic i consellera comarcal; i Homs és regidora d'Acció i Inclusió Social a l'Ajuntament de Manresa. La trobada va incloure les intervencions de la secretària general d'ERC, Marta Rovira -per videoconferència-, i de la portaveu nacional, Marta Vilalta, que van adreçar unes paraules d'agraïment al president sortint, el santvicentí Lluís Oliveras, i a tot el seu equip, per la feina feta.