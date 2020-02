El Bages es vol convertir en una destinació enoturística referent

Convertir el Bages en una de les tres principals destinacions enoturístiques de Catalunya. Aquest és l'objectiu de la Ruta del Vi del Bages, un dels principals projectes que impulsarà Bages Turisme durant aquest any 2020 i que recentment s'ha presentat als cellers de la comarca. El projecte parteix de l'important potencial turístic que té el sector del vi al ter-ritori, amb 15 cellers i l'aparició en els darrers anys d'empreses i agències que comercialitzen productes enoturístics, i de la importància creixent de l'enoturisme a Catalunya.

La ruta vol aglutinar tota l'oferta enoturística de la comarca sota un concepte comú, potenciar el relat i la memòria històrica vitivinícola del Bages com a fil conductor, així com incorporar els elements significatius que hi aportaran valor i diferenciació respecte a altres rutes del vi. L'oferta enoturística de la ruta es vol estructurar a través d'una proposta d'experiències amb activitats enoturístiques de diferents temàtiques i adreçades a diferents tipus de públic.

La ruta ha de suposar un pas endavant en la projecció del territori com a destinació d'enoturisme cultural a partir de vincular els vins del Bages amb el patrimoni agrícola i els elements característics únics de la comarca com són les tines a peu de vinya i les barraques de pedra seca declarades Patrimoni Cultural Immaterial per la UNESCO des del 2018.