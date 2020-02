Cardona tornarà a avançar una setmana els actes del Carnaval Jove

Cardona repetirà la fórmula engegada l'any passat per guanyar participació i tornarà a programar el Carnaval Jove una setmana abans del que és el calendari oficial. D'aquesta manera, els actes tindran lloc el dissabte 15 de febrer. La gresca s'iniciarà a 2/4 de 7 de la tarda amb l'anomenada Cursa, que estarà amenitzada per la Xaranga Màgic i el Rei Carnestoltes. Sortirà dels 100 Pisos i passarà per carrers i places tot resseguint els punts d'avituallament. Després, es repetirà un acte que es va estrenar l'any passat amb bona nota: el pregó i la botifarrada a la plaça Santa Eulàlia, a càrrec de la Penya Capote, que estarà amenitzat pel Dj Güateque. Després de sopar, la Xaranga Màgic posarà la música a una cercavila que arribarà fins al pavelló, on a 2/4 d'11 arrencarà el gran concert amb Strombers, Banda Neón i Món Dj.

Els menors de 16 anys podran accedir al concert amb autorització i acompanyats d'un adult que se'n responsabilitzi. A taquilles, les entrades tindran un preu de 15 euros, i anticipades 10.

El Carnaval continuarà el 20 de febrer amb el Dijous Llarder: a les 7 de la tarda es farà la cercavila amb els gegants Jaume i Jaume Petit, amb animació musical de la Banda de Cardona, i tot seguit hi haurà botifarrada a la Fira de Dalt amb la Colla de Geganters i Grallers de Cardona.

El divendres 21 de febrer serà el dia del Carnaval de les Escoles. La rua sortirà de les diferents escoles a les 10 del matí i faran una parada a 2/4 d'11 davant del Llobet per arribar totes juntes fins a la plaça de la Fira, amenitzats per la música de la Banda de Cardona i la Xaranga Màgic. Un cop a la plaça es llegirà el pregó i hi haurà un concert infantil amb Ai Carai!, previst a les onze del matí.

Les activitats per als més petits continuaran dissabte 22 de febrer. A 2/4 de 5 de la tarda s'iniciarà la rua davant de l'Ajuntament, amb els Xanquers de la Mandraga i amb BatúkaGasals. A l'arribada al pavelló, hi haurà coca i xocolata per tothom, així com diverses activitats encarades als més menuts: inflables, pintacares i un espectacle infantil Passa volant... reciclant!.

El Carnaval finalitzarà diumenge 1 de març amb el Ball de Carnaval que es farà a les 5 al Casal Cívic amb Charlie Músic, que inclourà un concurs de disfresses.

El Carnaval de Cardona està organitzat per Cardona Jove, la Comissió de Carnaval i l'Ajuntament de Cardona, amb l'ajuda de moltes entitats i establiments del municipi que hi participen.