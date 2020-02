Navarcles viu els actes centrals de la seva Festa Major d'Hivern

Navarcles entra de ple a partir d'avui, dia de Sant Valentí i festa local al municipi, en els actes de la Festa Major d'Hivern. La celebració, que aquest any té el cinema com a fil conductor, ja va arrencar el cap de setmana passat amb l'objectiu d'esponjar les activitats i, entre avui i diumenge, viurà alguns dels seus plats forts com la representació de la Febrada, la trobada de gegants o l'escudella popular.

La Febrada d'enguany relata amb un clar to d'humor com un grup de navarclins busquen protagonisme davant la imminent arribada d'una coneguda directora de cinema que vol rodar, a Sant Benet de Bages, un capítol de la sèrie Bandolers dedicat al llegendari i popular Capablanca. Escrita per Joan Antoni Fernández, dirigida per Sebastià Puig i organitzada pel Grup de Teatre de Navarcles, porta per títol El bandoler Capablanca fa nit a Sant Benet i es podrà veure avui, demà, i diumenge.

El programa presenta novetats sense tocar la columna vertebral d'una Festa Major que s'ha anat forjant amb els anys. Així, a banda de La Febrada, hi ha altres actes que ja han esdevingut tradicionals, com la 38a edició de la Trobada de Gegants, que es farà diumenge. Al seu costat, conviuran noves propostes, com l'Escudellada Popular, el mateix diumenge, o l'espectacle de circ «El viatge al país dels blancs», que es farà divendres 21 i que retrata, amb humor gestual, el drama dels refugiats.

Durant el mes de febrer també es duran a terme la 25a Ruta dels Senders organitzada per la Penya Ciclista de Navarcles, que tindrà lloc diumenge, o la 52a Proclamació de la Pubilla i l'Hereu de Navarcles, que es farà dissabte 29 al migdia, just abans que, a la tarda, arrenqui el Carnavarcles 2020.