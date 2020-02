La cavalcada de la Festa dels Traginers de Balsareny omple el centre del poble

Trenta cinc carruatges i carros, una trentena de traginers i més de 200 caps de bestiar (cavalls, mules, ases, rucs i ponis) han desfilat aquest diumenge pel centre de Balsareny en la cavalcada, un dels actes més populars de la Festa dels Traginers. El dia s'ha llevta tapatr i fred però

després ha sortit el sol. A la desfilada en la que hi ha participat la comitiva del casament i els traginers que han transportat estris i productes diversos amb carros i carruatges de famílies tragineres del poble . Un dels que ha cridat més l'atenció del públic ha estat el Carro de Valls, considerat un dels més grans de Catalunya i tibat per sis cavalls.

Una de les novetats d'enguany és que s'ha canviat el recorregut de les cavalcades i s'han extremat les mesures de seguretat tant per al públic com per garantir al màxim el benestar dels animals. I és que l'any passat una persona va resultar ferida greu després de ser envestida per una mula durant la cercavila del diumenge.

La comissió organitzadora ha optat enguany per treure les cavalcades del nucli antic, tant la jove que es va celebrar dissabte com la dels traginers d'aquest diumenge, amb l'objectiu d'evitar els carrers estrets, amb pendent i els girs complicats per reforçar la seguretat.

Carros, animals i genets han passat per carrers més amples i plans, on el mobiliari urbà i les voreres, han servit per marcar millor la separació entre el públic i els animals amb els carruatges.

La benedicció, al carrer Travessera

La sortida s'ha fet com sempre des de la rotonda on s'entrecreuen el carrer Carrilet i la carretera de Moià, pel qual ha enfilat la cavalcada fins a la carretera de Manresa. Un cop allà, s'han fet dues voltes al quadrant que formen les carreteres de Manresa i Berga i el carrer Travessera, limitat als dos extrems pels carrers Barcelona i de la Costeta.

Com que aquest any s'han evitat els carrers del centre, la benedicció que es feia davant l'església s'ha traslladat de lloc i s'ha fet durant la primera volta davant la Torrada del Traginer del carrer Travessera, a l'alçada de l'antiga parada de busos.

Una altra de les novetats de la Festa dels Traginers d'enguany ha estat que els membres de la comissió encarregats de la seguretat per primera vegada han anat identificats amb un mocador de quadres morats i negres al coll, i amb emissores per comunicar-se entre ells i amb un cap d'emergències que es coordinarà amb els cossos policials i el personal mèdic. També s'ha reforçat la vigilància i s'han posat més rètols informatius sobre mesures de seguretat.



Reconeixement al bisbe Pere Casaldàliga

La prèvia de la cavalcada ha estat la foto de família que s'han fet els integrants de la comitiva del pubillatge davant de cal Lleter, la casa on va nèixer el bisbe Pere Casaldàliga que aquest diumenge celebra els seus 92 anys. Rere seu, la Colla de Geganters i Grallers de Balsareny han plantat el seu gegant Marc, que representa un traginer que lluia una cartell amb la foto del bisbe Pere i al seu costat la geganta Maria, que simbolitza una pagesa del poble. Els integrants de la colla han interpretat l'aniversari feliç abans de la cavalcada