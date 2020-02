La Festa de l'Arròs de Sant Fruitós aporta un miler d'euros per recuperar el Delta

Les més de 3.200 racions d'arròs que ahir al migdia es van servir a la Festa de l'Arròs de Sant Fruitós de Bages es van cuinar amb arròs del delta de l'Ebre, com s'acostuma a fer cada any. En aquesta ocasió, però, el vincle va ser més intents. La població bagenca va celebrar la seva festa més solidària recaptant fonts per ajudar a regenerar el Delta, seriosament danyat per la tempesta Glòria. S'aportaran un miler d'euros al Pla Delta. Però sobretot es volia promoure el missatge que cal protegir el patrimoni natural, i la idea que el Delta és de tots.

Per aquest motiu representants de la Cambra d'Arrossers del Montsià i delegats arrossers d'Unió de Pagesos van ser els convidats especials de la festa d'enguany, que es va celebrar en un ambient gairebé estiuenc, que va afavorir que durant tot el dia centenars de persones passegessin per l'entorn del Bosquet de Sant Fruitós. Uns amb la intenció de menjar arròs, altres senzillament per gaudir de les activitats que hi havia programades. Més de 4.000 persones haurien passat per la zona, molt animada durant tot el matí, segons va dir l'alcalde, Joan Carles Batanés.

Abans de beneir i repartir l'arròs, el mateix Batanés va recordar que la festa d'enguany tenia una especial significació perquè «el delta de l'Ebre necessita la nostra protecció. És un espai natural únic que tenim molt sol i no ens podem quedar sense una joia del Mediterrani. Cal conscienciar tothom que l'hem d'estimar igual que estimem el nostre poble i el nostre país».

El Delta és de tots

El president de la Cambra d'Arrossaires Montsià, Jordi Marcel Maramoros, va agrair el gest. Va recordar que fa anys que reivindiquen protecció, però «no es fa res. Nosaltres ja estem acostumats a lluitar i ho continuarem fent». Davant la gent que esperava l'arròs va afirmar que «no volem grans infraestructures, sinó un territori amb valor ecològic». Va acabar dient que cal salvar el Delta «per les futures generacions i perquè no és nostre, sinó de tots».

Després de la tradicional benedicció a càrrec de mossèn Florenci Gras –voleu un sermó curt o llarg?, va demanar. Si el faig llarg menjareu arròs covat– es va procedir a fer el tast i a repartir l'arròs.

Durant tot el matí es van cuinar una vintena de grans paelles. Al mig de la pista del Bosquet s'hi van asseure unes 170 persones entre convidats i representants d'entitats. Al voltant de la pista la gent feia cua per recollir les seves racions. Uns van optar per menjar-se'l al mateix Bosquet, on hi havia taules escampades arreu. L'ombra era cobejada. Altres se'l van endur a casa.

A les 10 del matí es va començar a cuinar l'arròs, començant pel sofregit. Una operació que per tradició familiar dirigeix Genís Noguera i que porten a terme voluntaris, com el repartiment. Enguany va anar a càrrec de parelles de quart d'ESO de l'institut Gerbert d'Aurillac. L'Ajuntament va retre homenatge a una de les parelles que va servir l'arròs els anys 1966, 1967 i 1968: Cati Martínez i Miguel Hernández.

Per Sant Fruitós hi van passar ahir, diumenge, el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Pugneró. També la delegada del Govern a la Catalunya central, Alba Camps; la presidenta del Consell Comarcal del Bages, Estefania Torrente, i el primer secretari dels socialistes a la Catalunya Central, Cristòfol Gimeno, entre d'altres, a més a més d'una nombrosa representació del delta de l'Ebre.

Durant tota la setmana i també ahir es van celebrar activitats festives paral·leles de tota mena, com el concurs de paelles. Es feia al costat del parc infantil del mateix Bosquet. Hi havia inscrites 22 colles. Això sí, les paelles no eren tan grans com les que es cuinaven a la pista del Bosquet.