Equipaments de 8 pobles del Bages i del Moianès tindran plaques fotovoltaiques

La Diputació de Barcelona ha iniciat el projecte d'instal·lació de plaques fotovoltaiques d'autoconsum en terrats d'equipaments de 8 municipis de les comarques del Bages i el Moianès, que van optar a la convocatòria d'energia renovable per a municipis de menys de 20.000 habitants.

El projecte comporta la col·locació de plaques fotovoltaiques d'autoconsum amb l'objectiu de reduir els consums energètics dels edificis, la conseqüent reducció de les seves emissions i disminuir la despesa per la compra d'energia elèctrica. El mes de juliol d'aquest any tots els projectes hauran d'estar redactats i disposaran d'un termini de 12 mesos per a la seva execució i entrada en funcionament.

El projecte comporta la licitació de cadascuna de les instal·lacions, la formació del tècnics municipals encarregats del seu funcionament, així com tramitació i legalització per ser donades d'alta per a la generació elèctrica. Els municipis del Bages si el Moianès on s'instal·laran les plaques són Aguilar de Segarra, Artés, Calders, L'Estany, Moià, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Salvador de Guardiola i Súria.