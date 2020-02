Sant Vicenç preveu executar enguany el vial pendent de l'accés a la població

La construcció del vial que ha de permetre completar la connexió entre la població i la C-55 i el polígon industrial Les Vives, i la progressió en l'adequació del conjunt monumental de Castellet són dues de les actuacions que concentraran bona part de la partida d'inversions que l'Ajuntament de Sant Vicenç ha previst per a aquest 2020. Una partida que puja a 1,8 milions d'euros i que forma part d'un pressupost global de 10,1 milions, que el consistori va aprovar en un ple celebrat dimecres al vespre amb els vots favorables de l'equip de Govern (ERC, PSC i SVC En Comú), mentre que Junts per Sant Vicenç, que és a l'oposició, hi va votar en contra.

En inversions també es preveu l'execució del projecte de millora dels polígons industrials, la redacció del projecte del talús de la Pujada del Ciment i la de l'avanç del POUM, i convocar el pressupost participatiu 2020 que se sotmetrà a votació popular amb una dotació de 30.000 euros.

En paral·lel, també es preveu posar en funcionament un servei de transport a demanda intern adreçat a facilitat la mobilitat i l'accessibilitat als serveis bàsics de les persones majors de 65 anys i amb mobilitat reduïda. També dins d'aquest pressupost es planteja estudiar nous sistemes de recollida selectiva que millorin els índexs de reciclatge del municipi i en redueixi el rebuig.

D'aquesta partida d'1,8 milions d'euros en inversions, 800.000 seran inversions finançades pel propi Ajuntament i la resta correspon a subvencions d'altres administracions.

El nou vial que és una de les partides principals és una obra molt reivindicada, especialment pels empresaris de la zona i per transportistes, que ara tenen complicat l'accés, sobretot per entrar-hi venint del sud o per sortir-ne en direcció cap a Manresa, perquè obliga els vehicles a fer volta i no sempre les indicacions estan prou ben senyalitzades.

A més, un cop acabada l'obra també donarà solució als veïns de Sant Vicenç que es vulguin incorporar a la C-55 en direcció sud (cap a Barcelona), tenint en compte que actualment no disposen de cap sortida directa, sinó que han d'anar en direcció nord fins a la Farinera, travessar tot el barri i incorporar-se a la C-55 en direcció sud des d'allà.

El futur vial destaparà el pas ara tallat que hi ha a la primera rotonda d'accés a Sant Vicenç venint de Barcelona (en direcció nord) des de la C-55, i des d'allà enllaçarà amb el polígon industrial de les Vives sense haver de donar la volta fins a la Farinera. Es tracta d'un vial de 320 metres de llargada, i amb un carril de circulació per banda, i que permetrà el pas de tot tipus de vehicles. També s'hi instal·larà enllumenat i una vorera a una de les bandes, per poder anar a peu. És previst que la Generalitat assumeixi un terç del cost de l'obra i la resta l'Ajuntament.

El pressupost 2020 també preveu la licitació del Servei d'Atenció Domiciliària «amb un increment del 34% de l'import que s'hi destina», amb el propòsit, segons van destacar fonts de l'executiu, «de donar resposta a l'envelliment de la població i l'atenció a la gent gran depenent i també es licitarà el Servei d'Intervenció Socioeducativa per adaptar-lo a les necessitats d'atenció a la infància».

Finalment, es planteja executar diferents actuacions a la via pública per millorar l'estat de carrers i places i s'actuarà també en el manteniment dels edificis i equipaments públics.

L'executiu local defineix aquest primer pressupost del mandat 2019-2023 com a «equilibrat i realista» i que «dona resposta als principals reptes que ha d'afrontar l'Ajuntament, situa les persones al centre de les polítiques del consistori i reforça el capítol d'inversions».