Súria aplicarà un pla de 900.000 euros de modernització dels seus polígons

L'Ajuntament de Súria portarà a terme un pla de millora i de modernització dels seus polígons industrials, que suposarà una inversió de gairebé 900.000 euros. Un projecte que es planteja amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat i la mobilitat d'aquestes àrees industrials, i alhora incorporar-hi millores d'estalvi energètic i renovar o millorar les xarxes de serveis existents.

El pla, que es desenvoluparà a partir dels propers mesos, es va presentar i debatre en dues sessions informatives que el consistori surienc va convocar amb empresaris dels polígons industrials i responsables de l'Associació Empresarial de Súria (AES).

En concret, les actuacions plantejades passen, en el cas del polígon de La Pobla, per la millora de la mobilitat i l'accessibilitat al polígon, l'arranjament de les deficiències per les aigües pluvials, la reordenació de zones d'aparcament, l'adequació de zones verdes, la previsió de dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics, la instal·lació de càmeres de seguretat i la senyalització de naus industrials. En el cas del polígon de Joncarets, el que s'hi preveu és la urbanització del darrer tram de la carretera de Balsareny, la millora de l'accessibilitat per a vianants, la creació d'un nou carril de servei, la renovació de xarxes, el canvi de llumeneres a LED, la previsió, també, de dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics, la instal·lació de càmeres de seguretat i la senyalització de naus. Finalment, en el cas de la zona industrial Abadal el projecte inclou la millora d'accessibilitat al polígon, la instal·lació de càmeres de seguretat, la senyalització de naus i l'adequació d'una zona d'aparcament.

L'Ajuntament té previst tenir les obres acabades a final del primer trimestre de 2021, segons es va informar en el transcurs de les dues sessions, en les quals es va remarcar que el desenvolupament del pla de modernització millorarà la qualitat dels polígons suriencs i afavorirà la competitivitat de les empreses. El pressupost total previst és de 899.900 euros i el finançament provindrà de la Diputació (59,35%), l'Ajuntament (40,00%) i els empresaris d'aquestes àrees industrials (0,65%).