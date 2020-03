El Govern manté el projecte del túnel de Montcada en els plans del Vallès

La Generalitat manté entre els projectes prioritaris en els seus plans per a la xarxa de Rodalies Renfe la construcció del túnel de Montcada a la R4. Una infraestructura que fa una dècada que es reclama des del Bages, ja que es considera cabdal per contribuir a reduir d'una manera efectiva el trajecte en tren fins a l'àrea metropolitana i el centre de Barcelona. Es tracta d'una construcció que ha d'assumir el ministeri de Foment, que fins ara ha quedat en l'aire i sense un horitzó concret, però que el Govern català situa entre les intervencions clau en la millora i potenciació de la xarxa ferroviària.

Aquesta voluntat s'ha tornat a posar de manifest ara, amb la recent publicació del Pla Específic de Mobilitat del Vallès, que actualment es troba en fase en informació pública. Es tracta d'un document que, a grans trets, proposa una setantena d'actuacions per assolir una mobilitat més eficaç i sostenible, basada en el transport públic i els sistemes no motoritzats.

I en el cas concret de la millora de la xarxa ferroviària, el pla inclou entre les actuacions principals aquest túnel de Montcada i Reixac, que va aparèixer per primer cop en un estudi de l'any 2007 elaborat per una consultora (Formaplan) per encàrrec del Consell Comarcal del Bages, i que dos anys més tard recollia també el Pla d'Infraestructures Ferroviàries 2008-2015, que el 25 de febrer del 2009 va presentar en un acte a Barcelona el llavors secretari d'Estat de Planificació i Relacions Institucionals, Víctor Morlán.

En aquest Pla Específic de Mobilitat del Vallès que es troba ara en tramitació, es quantifica la construcció d'aquest túnel en uns 185 milions d'euros. I s'hi descriu que aquesta actuació a la línia R4 (Manresa-Barcelona-Vilafranca del Penedès-Sant Vicenç de Calders) consisteix en la construcció d'un nou túnel per sota del Turó de Montcada (2,5 km) que «permetrà un estalvi de temps important en els desplaçaments entre Manresa i Barcelona».

Es concreta que el nou túnel «evitaria el pas de la línia R4 pel municipi de Montcada, on actualment realitza 3 parades», com són les de Montcada bifurcació, Montcada i Reixac Manresa i Montcada i Reixac Santa Maria». El document, i a aquest és un aspecte especialment rellevant, hi afegeix que «es preveu que serveis semidirectes des de Manresa utilitzin el túnel, realitzant parades únicament a Terrassa i Sabadell», i que «altres expedicions no semi-directes també utilitzarien el nou túnel i es reservarien algunes expedicions que seguirien servint les tres estacions de Montcada».

A més a més, en el mateix apartat es posa en relleu que aquesta actuació «està relacionada (que no condicionada)» amb una altra proposta, que és la de «construir una tercera via entre Sabadell i Cerdanyola, que permetria avançaments de trens on els trens ràpids s'encaminarien pel nou túnel». Proposta que també es recollia en l'estudi promogut pel Consell del Bages ara fa 13 anys.

Segons el que recull el Pla Específic de Mobilitat del Vallès es calcula que el nou túnel permetria «un estalvi de temps d'uns 5-7 minuts», i que «la configuració final del nombre d'expedicions que utilitzarien el túnel haurà de ser definit en un estudi específic».