Artés tanca els carnavals del Bages amb una quinzena de comparses

El Carnaval d'Artés va reunir un total de 14 comparses i mig miler de participants en la rua que es va portar a terme ahir a la tarda pels carrers de la població. Amb la celebració del Carnaval d'Artés es posa punt final a aquestes celebracions a la comarca del Bages per aquest any.

La coincidència amb la fira Euroganga, en la qual les botigues treuen els seus últims estocs de la temporada al carrer, va obligar a modificar el recorregut de la rua, que va mantenir el seu lluïment.

Les diferents comparses, una de les quals portava el rei i en altres els seus integrants anaven disfressats de Pantera Rosa, indis i pistolers del Far West, pots de crispetes, molins de vent i víkings, entre altres motius, es movien al ritme de la música des d'abans de la sortida de la Ronda del Torrent. Tot seguit van omplir de festa i colors el carrer Manresa, el carrer Salvador Espriu, el carrer Rocafort, el de les Parres i finalment van acabar la desfilada a Cal Sitges.

Tot seguit, a la sala Dos de Gener es van portar a terme les exhibicions a dalt l'escenari de la majoria de comparses que havien participat a la rua i que van fer les seves pròpies coreografies. Van ser una desena i totes les que ho van fer van rebre el seu obsequi, que era un petit lot de productes de proximitat.

Tot seguit es va fer un sopar popular i a l'hora de tancar aquesta edició estava previst que es portés a terme encara una sessió de DJ amb música dels anys 70, 80 i 90 i tot seguit una rua per diferents carrers de la població, que es feia per primera vegada. En aquest cas si que estava previst que es premiessin les millors disfresses que participaven en el Carnaval, a partir de les 11 de la nit. A més a més, en aquest cas la participació estava restringida per a majors de 15 anys.

Per acabar la festa i tancar així la temporada de carnavals d'aquest 2020 a la comarca del Bages, a partir de la mitjanit, la nit de Carnestoltes artesenc havia de seguir amb les sessions musicals del DJ Arzzet i del DJ Adrià Ortega.