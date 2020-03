Proposen crear un espai per divulgar la tasca de Casaldàliga a Balsareny

L'assemblea oberta per fer una pluja d'idees per fer més present la figura del bisbe Pere Casaldàliga a Balsareny va reunir ahir una seixantena de persones, segons va explicar Jordi Vilanova, un dels impulsors d'aquesta iniciativa.

En un acte conduït per membres de Balsareny Educa, entre les nombroses propostes que es van fer, segons va explicar Vilanova, n'hi va haver dues que es van repetir diverses vegades.

Una d'aquestes va ser la creació d'un espai físic al mateix municipi de Balsareny per tal de divulgar la figura del bisbe, així com també la seva obra i les seves causes.

En la reunió, va dir Vilanova, l'objectiu era que hi hagués una pluja d'idees en les quals no es tingués en compte cap tipus de limitació, i en aquest sentit també va sortir la possibilitat que en un hipotètic espai per divulgar la figura del bisbe es pogués establir una comunicació directa entre Balsareny i São Felix d'Araguaia, d'on Casaldàliga és bisbe emèrit, cosa que les tecnologies actuals podrien fer possible.

Una altra de les propostes que van tenir molt èxit entre els participants en la sessió celebrada a la sala petita del Sindicat, encara que com l'anterior caldrà veure si es portarà a terme i com, va ser la creació d'un itinerari per seguir les passes en la vida del bisbe, que recorregués la casa on va néixer i llocs emblemàtics que han marcat la seva trajectòria durant tot aquest temps.

Aquí, el debat que s'obre, va explicar Vilanova, és si la iniciativa es limita a indrets i diferents espais únicament del municipi o s'obre la possibilitat de fer-lo arribar a punts del territori com poden ser la Gleva, Vic, Solsona, Cervera, Barbastre, Barcelona, Saragossa o Madrid, entre altres indrets que també han estat rellevants en la vida del bisbe, que avui té 92 anys.

Vilanova destacava que una de les claus de l'èxit a l'hora que la gent fes propostes va ser que, durant la sessió, els participants es van organitzar en petites comissions i després les idees es van escriure en paperets que es van penjar en una pissarra, en els quals «tothom qui agafés un bolígraf podia escriure lliurement», i es va aconseguir, va dir Vilanova, «una participació molt més activa que a través de les xarxes socials, on fa dies que ja corren algunes de les idees».

També explicava que, en el marc de recollir propostes, els impulsors «no ens hem marcat cap límit» i que en la sessió d'ahir «tot era permès, tothom podia somiar i fer propostes a partir de la seva il·lusió sense tenir en compte cap tipus de limitació». Serà a partir d'ara quan els impulsors de la iniciativa analitzaran les diferents propostes que van rebre en la sessió d'ahir, en la qual hi van participar tant veïns del mateix municipi com altres vinguts de fora, i també membres de l'associació Araguaia.

D'altra banda, Vilanova també recordava que els impulsors de la iniciativa «hem demanat el suport de l'Ajuntament», però que «volem que vagi al nostre costat. Ni al davant ni al darrere, al costat», insistia Vilanova.