Sant Fruitós distribueix bosses de ràfia per facilitar el reciclatge

Els veïns i veïnes de Sant Fruitós de Bages podran recollir de manera gratuïta 3 bosses de ràfia per facilitar la separació de residus en el moment de dipositar-los als diferents contenidors.

Aquestes bosses, destinades a la separació del vidre (verd), els envasos (groc) i el paper i cartró (blau) són de 25 litres de capacitat, semirígides i amb nanses per tal de facilitar el trajecte de casa fins als contenidors.

Els santfruitosencs que ho desitgin podran recollir aquestes bosses els propers dies 17, 18 i 20 de març, de 10 del matí a 12 del migdia i de 5 a 7 de la tarda a la plaça Onze de Setembre, just al davant del Cobert de la Màquina de Batre, en una carpa informativa instal·lada per a l'ocasió. En total el consistori ha elaborat 3.500 paquets d'aquest tripack per al reciclatge que posteriorment, a partir del dia 23 de març, també es repartirà a les oficines municipals.