Els agents socials del Bages veuen bé les mesures però esperen la lletra petita del decret

Patronals i sindicats del Bages valoraven ahir positivament el decret de mesures econòmiques del Govern, però esperaven «la lletra petita» per fer-ne una valoració més acurada. «Cal concretar les mesures una mica més. La quantitat de diners és important, però hem de veure en quines condicions s'accedeixen a les línies de liquiditat», deia ahir Sílvia Gratacòs, president de la Cambra de Comerç de Manresa. Antoni Tachó, vicepresident de la patronal Metal·lúgica de la Catalunya Central, assegurava que «era el que les empreses estàvem esperant» però alerta que «de França està arribant notícies que tanquen plantes i això tindrà repercussió». «Tot apunta que la parada general hi serà», creu Tachó. Per a Esteve Pintó, president de Pimec Catalunya Central, el decret és «esperançador perquè alleugereix càrregues a les empreses que no poden treballar per falta de feina, però s'ha d'analitzar la lletra petita», apuntava. Des de les files sindicals, Lluís-Vidal Sixto, de CCOO, deia que l'anunci «sembla positiu». «La música sona bé, però ens agradaria veure'n la lletra», concloïa.